Stand: 05.08.2022 12:16 Uhr Volleyball: Achterturnier vor dem Ligastart in Hildesheim

Mit einem Achterturnier starten die Volleyball-Männer in die Saison. Beim neu geschaffenen "Nounce House Cup" wird vor Beginn der Bundesliga der erste Titelträger der Spielzeit ermittelt. Gastgeber sind vom 30. September bis 2. Oktober in Hildesheim die Grizzlys Giesen. Gemäß der Bundesliga-Platzierungen aus der vergangenen Saison treten acht Teams an. Über Viertelfinale, Halbfinale und Finale wird der Gewinner ermittelt. Auch die weiteren Platzierungen werden ausgespielt. Insgesamt wird es zwölf Spiele geben. | 05.08.2022 12:14