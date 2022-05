Stand: 01.05.2022 16:10 Uhr VfB Oldenburg wendet bei Teutonia 05 Niederlage ab

Der VfB Oldenburg hat im Kampf um den Titel in der Fußball-Regionalliga Nord und die damit verbunde Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur Dritten Liga Federn gelassen. Die Niedersachsen spielten am Sonntagnachmittag beim FC Teutonia 05 2:2. Zur Halbzeit hatte der frühere Zweitligist sogar mit 0:2 in Rückstand gelegen. Der Vorsprung des VfB auf Verfolger Weiche Flensburg, der bereits am Sonnabend Hannover 96 II mit 2:1 bezwungen hatte, beträgt nun noch sechs Punkte. Allerdings hat Flensburg noch eine Partie weniger ausgetragen als die Oldenburger. Ergebnisse und Tabelle | 01.05.2022 16:09