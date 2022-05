Stand: 05.05.2022 17:37 Uhr Tennis: Zverev im Viertelfinale von Madrid

Tennisprofi Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim ATP-Masters-Turnier in Madrid erreicht und dabei von Verletzungsproblemen seines Gegners profitiert. Der italienische Qualifikant Lorenzo Musetti gab am Donnerstag angeschlagen nach nur 39 Minuten und beim Stand von 6:3, 1:0 für Zverev auf. Der 25 Jahre alte Titelverteidiger aus Hamburg trifft in der Runde der besten Acht nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Kanadier Felix Auger-Aliassime und Jannik Sinner aus Italien. | 05.05.2022 17:37