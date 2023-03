Stand: 20.03.2023 14:43 Uhr St. Pauli verlängert mit Ersatz-Torwart Sascha Burchert

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Ersatz-Torwart Sascha Burchert verlängert. Das teilte der Club am Montag mit. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers für den 33-Jährigen wurden keine Angaben gemacht. Burchert war im August 2022 ans Millerntor gewechselt. Davor war er bei der SpVgg Greuther Fürth aktiv. In der aktuellen Saison hat die Nummer zwei hinter Stammkeeper Nikola Vasilj noch kein Pflichtspiel für die Kiezkicker bestritten. | 20.03.2023 14:40