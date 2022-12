Stand: 20.12.2022 09:00 Uhr NBA: Schröders Saisonbestleistung hilft den Lakers nicht

Trotz der bisherigen Saisonbestleistung von Dennis Schröder war für die Los Angeles Lakers in der Basketball-Profiliga NBA nichts zu holen. Bei den Phoenix Suns setzte es für das dezimierte Team ein 104:130. Der Braunschweiger kam als Topscorer des Abends in 29 Minuten Einsatzzeit auf 30 Punkte und übertraf seinen bisherigen Bestwert in dieser Spielzeit klar. Ende November war der Point Guard gegen San Antonio auf 21 Punkte gekommen. | 20.12.2022 09:00