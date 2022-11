Stand: 27.11.2022 10:50 Uhr NBA: Schröder und James führen Lakers zum Sieg

Deutschlands Basketball-Ass Dennis Schröder (Braunschweig) und Superstar LeBron James haben die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu einem 143:138-Erfolg bei den San Antonio Spurs geführt. Dem DBB-Kapitän gelangen 21 Punkte, drei Rebounds und sechs Assists in seiner 30:42-minütigen Spielzeit. James war mit 39 Punkten der überragende Lakers-Spiele. Am Vortag hatten die Lakers bereits 105:94 mit neun Schröder-Punkten gewonnen. In diesem Match war James nach einer Fünf-Spiele-Verletzungspause erst wieder zurückgekehrt. | 27.11.2022 10:49