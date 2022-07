Stand: 07.07.2022 13:04 Uhr Holstein Kiel verleiht Arslan an Dynamo Dresden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Mittelfeldspieler Ahmet Arslan bis zum Saisonende an den Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen. Dort will der Rechtsfuß, den eine im Mai 2021 erlittene Kreuzbandverletzung lange aus der Bahn warf, zu alter Stärke zurückfinden. Der 28-Jährige steht seit Juli 2020 in Diensten der "Störche". In 25 Einsätzen gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen. Arslan besitzt bei den Norddeutschen noch einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024. 2015 war er für den Hamburger SV zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga gekommen. Wechselbörse | 07.07.2022 13:04