Stand: 12.05.2022 19:09 Uhr Hannover 96 holt Besuschkow aus Regensburg

Fußball-Zweitligist Hannover 96 bastelt weiter fleißig an seinem Kader für die kommende Saison. Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, wird Max Besuschkow vom Ligakonkurrenten Jahn Regensburg zu 96 wechseln. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält in Hannover einen Vertrag bis 2025. Besuschkow ist bereits der vierte Neuzugang des künftigen Clubs von Trainer Stefan Leitl. | 12.05.2022 19:09