Stand: 22.10.2022 20:36 Uhr Handball: Hannover-Burgdorf besiegt TBV Lemgo

Die TSV Hannover Burgdorf haben am siebten Spieltag der Handball-Bundesliga am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den TBV lemgo Lippe mit 29:25 (16:15) gewonnen. Bester Torschütze vor 4.397 Zuschauern war Ilija Brozovic mit sech Treffern. Bei den Gästen trafen Samuel Zehnder und Lukas Zerbe mit je fünf Toren am häufigsten. | 22.10.2022 20:35