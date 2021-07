Stand: 11.07.2021 21:58 Uhr Hamburg Sea Devils besiegen Berlin Thunder

Die Hamburg Sea Devils haben ihr Heimspiel gegen die Berlin Thunder klar gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Hanseaten in der European League of Football (ELF) mit 44:6 (6:6) durch. Vor 1.800 Zuschauern im Stadion Hohe Luft sorgten die Sea Devils schon zu Beginn der zweiten Halbzeit für die Entscheidung, als Xavier Johnson und Jean-Claude Madin Cerezo in kurzer Zeit zwei Touchdowns erzielten. Überblick | 11.07.2021 21:31