HSV-Benefizspiel für die Ukraine: Auch Ailton und Butt dabei

Die Liste der prominenten Teilnehmer bei der HSV-Benefizveranstaltung "All-Stars for Ukraine" am kommenden Sonntag (12 Uhr) wird länger. Auch der ehemalige Torwart Hans-Jörg Butt sowie Ailton, Mohamed Zidan, Ingo Hertzsch und Christian Rahn sind mit dabei, wie der HSV am Sonntag mitteilte. Allerdings musste der Club auch eine Absage für das Spiel von Hamburg & die Welt gegen die DFB All-Stars hinnehmen: Jörg Albertz, HSV-Profi von 1993 bis 1996, verpasst die Partie wegen eines Achillessehnenrisses. Mit den Erlösen sollen den von Russlands Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern geholfen werden. | 22.05.2022 12:50