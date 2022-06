Stand: 23.06.2022 17:12 Uhr Grote: Hamburg an Multisportevents wie Finals interessiert

Hamburg ist laut Sportsenator Andy Grote an Multisportevents wie den Finals mit deutschen Meisterschaften in mehreren Sportarten oder den European Championships mit mehreren kontinentalen Titelkämpfen stark interessiert. "Wir sind mit den entsprechenden Veranstaltern im Gespräch", sagte er bei der Pressekonferenz zum Auftakt der "Active City Arena" auf dem Heiligengeistfeld. In dieser Woche sind in Berlin die Finals. Dabei finden an vier Tagen deutsche Meisterschaften in 14 Sportarten statt. | 23.06.2022 17:10