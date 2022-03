Stand: 28.03.2022 15:20 Uhr Göttingen im Saisonfinale ohne Topscorer Baldwin

Die BG Göttingen muss im Saison-Endspurt in der Basketball Bundesliga auf Topscorer Kamar Baldwin verzichten. Der US-Guard hat sich bei der Heimniederlage gegen Würzburg (76:89) einen Teilabriss des Brustmuskels zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen am Montag. Ob der 24-Jährige operiert werden muss, ist noch offen. "Wir schauen nun, ob es möglich ist, in der Kürze der Zeit nachzuverpflichten, um Kamars Ausfall wenigstens etwas zu kompensieren", sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. | 28.03.2022 15:19