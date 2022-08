Stand: 03.08.2022 16:12 Uhr Görlich von Eintracht Braunschweig nach Zwolle

Luis Görlich verlässt Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und schließt sich dem niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle an. Der 22-Jährige war im Juli 2021 des vergangenen Jahres von der TSG 1899 Hoffenheim an die Hamburger Straße gekommen und absolvierte für die Niedersachsen in der vergangenen Saison insgesamt drei Spiele in der Dritten Liga (eine Torvorlage). Wechselbörse | 03.08.202:04