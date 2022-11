Stand: 25.11.2022 08:07 Uhr Ghana-Trainer Addo fordert mehr afrikanische Teilnehmer bei WM

Ghanas Trainer Otto Addo (Hamburg) hat sich für eine Erhöhung der afrikanischen Teilnehmer bei Fußball-Weltmeisterschaften ausgesprochen. "Das Turnier ist nicht unter gleichen Voraussetzungen gestartet. Afrika hatte weniger Plätze, was nicht fair ist", sagte der gebürtige Hamburger in Doha. Afrika stellt in Ghana, dem Senegal, Kamerun, Tunesien und Marokko fünf Teilnehmer. Aus Europa kommen 13 Mannschaften, aus Asien sechs, aus Südamerika vier sowie vier aus Mittel- und Nordamerika. | 25.11.2022 08:07