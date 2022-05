Stand: 09.05.2022 11:17 Uhr Gaudet verlässt die Grizzlys Wolfsburg

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Tyler Gaudet wird die Grizzlys Wolfsburg nach nur einer Saison wieder verlassen. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag via Twitter mit. Der 29-jährige Kanadier habe sich "für eine neue Herausforderung" entschieden. Gaudet, der in 34 Hauptrundenspielen 34 Scorerpunkte holte, wird mit den Adlern Mannheim in Verbindung gebracht. | 09.05.2022 11:16