Stand: 23.10.2022 16:42 Uhr Empor Rostock entlässt Trainer Wiechers

Till Wiechers ist nicht mehr Cheftrainer des Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock. Nach sechs Niederlagen in sieben Saisonspielen haben die Mecklenburger den 39 Jahre alten Coach mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wiechers war 2017 von der SG Flensburg-Handewitt II gekommen und hatte beim Rostocker Traditionsverein nach dem Absturz in die dritte Liga den sportlichen Neuanfang eingeleitet und war mit dem Traditionsclub 2021wieder in die zweite Liga aufgestiegen. | 23.10.2022 16:40