Stand: 25.02.2022 12:24 Uhr Eisbären Bremerhaven beurlauben Chefcoach Mai

Basketball-Zweitligist Eisbären Bremerhaven hat Michael Mai mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Chefcoach und sportlicher Leiter beurlaubt. Stattdessen übernimmt zunächst Co-Trainer Allen Ray Smith das Training. Damit reagiert der Club aus der ProA auf das Abrutschen auf den zehnten Tabellenplatz. Die Teilnahme an den Play-offs ist gefährdet. Smith wird die Eisbären zumindest in den anstehenden Auswärtsspielen in Ehingen am 4. März und Tübingen (6. März) betreuen. | 25.02.2022 12:23