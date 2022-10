Stand: 28.10.2022 21:00 Uhr DEL: Niederlagen für Bremerhaven und Wolfsburg

Spitzenreiter Pinguins Bremerhaven hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag sein Heimspiel gegen die Straubing Tigers mit 4:5 (3:2,1:2,0:0,0:1) nach Verlängerung verloren. Trotzdem behaupteten die Hanseaten Rang eins vor dem EHC München. Die Grizzlys Wolfsburg verloren mit 1:2 in Iserlohn. Das Endergebnis stand bereits nach dem ersten Drittel. In den beiden folgenden Abschnitten fielen keine Treffer mehr. | 28.10.2022 22:05