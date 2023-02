Stand: 26.02.2023 17:27 Uhr Basketball: Dragons Rhöndorf trauern um Mubarak Salami

Basketball-Spieler Mubarak Salami von den Dragons Rhöndorf ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ums Leben gekommen. Das bestätigte am Sonntag der Club aus der drittklassigen ProB-Liga. Der Unfall hatte sich am Freitagabend zwischen Berkhof und Schwarmstedt (Heidekreis) in Niedersachsen ereignet. Nach Angaben der Polizei war das Auto des 26-Jährigen in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Transporter kollidiert, der einen auf dem Seitenstreifen fahrenden Schwertransport absicherte. Das Auto schleuderte anschließend auf die linke Fahrbahn und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Beide Autos fingen sofort Feuer und brannten vollständig aus. | 26.02.2023 17:25