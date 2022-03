Stand: 05.03.2022 20:25 Uhr BBL: Hamburg Towers siegen gegen Baskets Oldenburg

Die Hamburg Towers können weiter auf das Erreichen der Play-offs in der Basketball-Bundesliga hoffen. Am Samstagabend besiegte das Team von Trainer Pedro Calles die abstiegsbedrohten Baskets Oldenburg in der Inselparkhalle mit 101:85 (54:39) und wahrte damit den Kontakt zu Rang acht. Bester Werfer bei den Towers war Caleb Homesley mit 27 Punkten. Für die Baskets war Maximilian Heidegger mit 23 Punkten am erfolgreichsten. Oldenburg ist mit 10:34 Punkten Vorletzter. Ergebnisse und Tabelle | 05.03.2022 20:16