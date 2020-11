Stand: 12.11.2019 15:03 Uhr Winterreifenpflicht - ja oder Nein?

Gilt die Winterreifenpflicht in Deutschland - oder gilt sie nicht? Wie in den meisten europäischen Ländern gibt es bei uns keine generelle Winterreifenpflicht. Wer allerdings auf Sommerreifen durch die kalte Jahreszeit fahren will, muss mit Einschränkungen leben. Denn sobald auf der Straße winterliche Verhältnisse herrschen, muss das Auto stehen bleiben, sonst drohen Geldstrafen.

Wann müssen Winterreifen aufgezogen werden?

Einen Zeitraum für die Nutzung von Winterreifen legt die Straßenverkehrsordnung nicht fest. Vorgeschrieben sind sie laut Paragraf 2 nur, wenn auf der Straße winterliche Verhältnisse mit "Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte" herrschen. Wer sein Auto bei solchen Bedingungen nicht bewegt, muss keine Winterreifen aufziehen. In der Praxis kann das allerdings schwierig werden. Denn auch wenn an einem trockenen und sonnigen Wintertag rein rechtlich nichts gegen eine Fahrt auf Sommerreifen spricht, muss die Tour enden, sobald Schnee oder Regen fällt. Für Motorräder und andere Zweiräder gilt die Winterreifenpflicht generell nicht.

Welche Strafe droht?

Erwischt die Polizei einen Autofahrer bei Glatteis oder Schneematsch mit Sommerreifen auf der Straße, sind 60 Euro und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei fällig. Wer andere Verkehrsteilnehmer behindert, muss 80 Euro Strafe zahlen, wer einen Unfall verursacht sogar 120 Euro. Seit 2018 erhält auch der Fahrzeughalter ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Wie erkenne ich Winterreifen?

Winterreifen oder Ganzjahresreifen müssen das "Alpine"-Symbol tragen, ein dreigezacktes Bergpiktogramm mit einer Schneeflocke. Die Kennzeichnung "M+S" allein reicht nicht mehr aus. Reifen, die nur das M+S-Symbol tragen und vor dem 1. Januar 2018 hergestellt wurden, dürfen allerdings noch bis zum 30. September 2024 auch bei Schnee gefahren werden. Schneeketten sind keine ausreichende Alternative zu Winterreifen. Sie dürfen nur bei einer geschlossenen Schneedecke auf der Fahrbahn aufgezogen werden.

Der Haftpflicht-Schutz bleibt bestehen

Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bleibt der Haftpflicht-Schutz für Autofahrer mit Sommerreifen bestehen, wenn sie im Winter einen Unfall verursachen. Das heißt, die Versicherung erstattet dem Unfallopfer den Schaden. Anders kann es beim Vollkasko-Schutz aussehen, der den Schaden am eigenen Auto abdecken soll. Wenn Autofahrer fahrlässig mit Sommerreifen unterwegs waren, kann die Versicherung die Zahlung kürzen.

