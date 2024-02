Silber reinigen: Mit diesen Hausmitteln klappt es Stand: 20.02.2024 11:48 Uhr Mit der Zeit verlieren Silberschmuck, -besteck oder -münzen ihren Glanz und verfärben sich dunkel. Mit verschiedenen Hausmitteln bekommt man angelaufenes Silber wieder schön sauber.

Gegenstände aus Silber laufen schwarz oder braun an, weil das Edelmetall mit dem in der Luft enthaltenen Schwefelwasserstoff reagiert. Die Verfärbungen sind zwar nicht gesundheitsschädlich, sehen aber unansehnlich aus. Der Handel bietet spezielle Reiniger wie Putztuch, Pflegemittel oder Silberbad an. Mit einem dünnen Silbertuch etwa lassen sich selbst dunkle Stellen neben Verzierungen oder zwischen den Zinken einer Gabel besonders gut entfernen. Doch sie enthalten chemische Substanzen, die die Umwelt belasten können. Auch mit Hausmitteln wird angelaufenes Silber wieder schön glänzend.

Silber polieren mit Tuch, Backpulver oder Zahnpasta

Silber kann man auf verschiedene Arten reinigen. Beim Polieren handelt es sich um eine mechanische Methode, bei der immer etwas Material abgetragen wird. Deshalb eignet es sich nicht für Versilbertes, ebenso wenig für Teile aus Silber, die mit Steinen oder Perlen besetzt sind. Leichte Beläge lassen sich oft schon trocken mit einem weichen Baumwolltuch abreiben.

Für stärkere Verfärbungen eignet sich Backpulver. Man gibt es mit etwas Wasser auf eine alte, nicht zu harte Zahnbürste und poliert damit das Silber. Das funktioniert auch mit einer Paste aus Zitronensaft und Salz. Alternativ eine kleine Menge Zahnpasta auftragen und kurz einwirken lassen, dann abspülen und mit einem Tuch trocknen. Wichtig: Keine harte Bürste oder die Scheuerseite eines Schwamms verwenden, da das Silber sonst Kratzer bekommt.

Silberbad aus Hausmitteln herstellen

Angelaufene Gegenstände werden schonend in einem Bad aus Hausmitteln sauber. Ökotest empfiehlt, das Silber für etwa 30 Minuten in eine Schüssel mit Zitronensaft zu legen, anschließend in ein Wasserbad mit Natron. Dann gründlich abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen. Auch ein warmes Wasserbad mit flüssiger Kernseife und etwas Salmiakgeist soll den gewünschten Reinigungseffekt haben. Schmuck mit Edelsteinen ist nicht für ein Silberbad geeignet, da es die empfindliche Oberfläche angreifen könnte.

Silber reinigen mit Alufolie

Eine bewährte und beliebte Methode zur Reinigung von Silberbesteck ist der Einsatz von Alufolie und Salz oder Soda: Messer, Gabel und Löffel in eine mit Alufolie ausgekleidete Form legen oder mit Folie umwickeln, Salz oder Soda darauf streuen und mit heißem Wasser übergießen. Nach kurzer Zeit löst sich als Folge eines elektrochemischen Prozesses die schwarze Ablagerung vom Silber und wandert zur Alufolie. Wichtig: Die Gegenstände müssen direkten Kontakt zur Alufolie haben. Die Reinigungswirkung kann verstärkt werden, wenn man Zitronen- oder Essigsäure mit dazugibt. Allerdings ist die Herstellung und Entsorgung von Alufolie umweltschädlich und Aluminium auch für die Gesundheit problematisch.

So beugt man Verfärbungen von Silber vor

Damit Silber nicht so schnell anläuft, sollte Schmuck häufig getragen und Besteck regelmäßig benutzt werden. Silberbesteck zudem nicht in der Spülmaschine, sondern nur von Hand waschen. Bei Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln wie Eiern, Zwiebeln oder Fisch reagiert das Silber und verfärbt sich.

Schmuck aus Silber sollte grundsätzlich nicht beim Sport oder Duschen getragen werden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit läuft Silber schneller an. Deshalb sollte man es trocken lagern. Wickelt man es außerdem in Baumwolltücher ein, kann es nicht mit der Luft reagieren und läuft weniger schnell an.

