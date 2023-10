Mikroplastik: Wo ist es drin, wie kann man es vermeiden? Stand: 06.10.2023 09:55 Uhr Ab Mitte Oktober ist Mikroplastik in der EU in einigen Kosmetika verboten. Die winzigen Partikel sind ein Problem für die Umwelt und möglicherweise gesundheitsgefährdend. Wie kann man sie vermeiden?

Ob in der Tiefsee oder im Schnee der Antarktis: Mikroplastik - schwer abbaubare, kleine Plastikteilchen mit einer Größe unter 5 Millimetern - findet sich mittlerweile überall auf der Welt. Die winzigen Kunststoffteilchen geraten über Abwasser und Regenwasser in die Meere. Dort reichern sich die Partikel in Tieren, etwa in Fischen und Schalentieren, an und gelangen über die Nahrungskette in Lebensmittel - und damit auch in den menschlichen Körper. Im Schnitt nehmen wir jede Woche rund 5 Gramm Mikroplastik zu uns, so eine Studie der Universität Newcastle in Australien - das entspricht ungefähr der Menge einer Kreditkarte.

Wie gefährlich ist Mikroplastik für die Gesundheit?

Überall im menschlichen Körper ist Mikroplastik zu finden, unter anderem im Blut, in der Leber, im Darm, im Herzen und neueren Studien zufolge sogar im Gehirn. Ob Mikroplastik gesundheitsschädlich ist, dazu fehlen noch verlässliche und vergleichbare Studien. Im Trinkwasser scheine Mikroplastik derzeit kein Gesundheitsrisiko darzustellen, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Und auch von Mikroplastik in Kosmetika geht dem deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zufolge wahrscheinlich keine Gesundheitsgefahr aus.

Mikroplastik zieht Umweltgifte an

Aber: Bei Versuchen an Mäusen zeigte sich, dass die Partikel zu Verhaltensänderungen bei den Tieren führen, Entzündungen hervorrufen und die Fruchtbarkeit senken können. Unklar ist, inwieweit diese Erkenntnisse auf den Menschen übertragbar sind. Hinzu kommt, dass Mikroplastik aufgrund seiner Oberflächeneigenschaften Umweltgifte anzieht, berichtet der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Diese reichern sich in hohen Konzentrationen auf der Kunststoffoberfläche an und werden dann von den Meerestieren aufgenommen.

Mikroplastik: Wo steckt es drin?

Mikroplastik findet sich in einer Vielzahl von Produkten. In Kosmetika steckt es etwa in Peelings, Duschgels, Sonnencremes oder Lippenstiften. Auch in Weichmachern und Waschmitteln ist es enthalten, außerdem in Spielzeug, Dünger und Arzneimitteln. Große Mengen Mikroplastik enthält das Granulat auf Kunstrasenplätzen und Sportanlagen.

Für welche Produkte gilt das Mikroplastik-Verbot?

Die EU hat ein stufenweises Verbot für Mikroplastik beschlossen. Am 15. Oktober tritt zunächst ein Verbot für Mikroplastik in losem Glitzer, den unter anderem Nagelstudios oder Make-Up-Artists verwenden, in Kraft. Nicht betroffen sind Produkte, bei denen der Glitzer Teil des Produkts ist, wie etwa glitzernder Lidschatten oder Glitterkleber. Außerdem ab Mitte Oktober verboten sind sogenannte Mikroperlen, wie sie beispielsweise Peelings zugesetzt wurden.

Verbot für Granulat auf Sportplätzen

Nach und nach soll Mikroplastik in den kommenden Jahren in mehreren weiteren Produkten wie Waschmitteln, Dünger, Spielzeug und Arzneiprodukten verboten werden. Ein Verbot für Granulat aus Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen und Sportanlagen soll erst in acht Jahren in Kraft treten. Den Angaben zufolge werden derzeit in der EU jährlich insgesamt 42.000 Tonnen Mikroplastik bewusst freigesetzt, weltweit sollen es Schätzungen zufolge bis zu 5 Millionen Tonnen sein.

So kommt Mikroplastik in die Umwelt

Je nachdem, wie das Mikroplastik in die Umwelt kommt, unterscheidet man primäres und sekundäres Mikroplastik. Primäres Mikroplastik wird direkt an die Umwelt abgegeben. Dazu zählen neben bewusst zugesetztem Mikroplastik wie etwa Granulat auf Sportplätzen und Partikeln in Kosmetik auch Reifenabrieb beim Fahren oder Mikroplastik, das beim Waschen synthetischer Kleidung entsteht. Sekundäres Mikroplastik entsteht, wenn sich größere Kunststoffgegenstände wie etwa Plastiktüten, Flaschen oder Fischernetze in der Umwelt durch die Einwirkung von Sonne, Wind und Wellen zerfallen.

Mikroplastik vermeiden - so geht's

Jeder einzelne kann versuchen, Mikroplastik zu vermeiden. So geht#sn:

Auf Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmittel mit Polyethylen verzichten - diese Kunststoffe werden häufig als Mikroplastik zugesetzt.

Auf Waschmittel mit den Siegeln "Blauer Engel" oder "Ecolabel" sowie auf zertifizierte Naturkosmetik zurückgreifen. Diese sind frei von Mikroplastik. Alternativ auf den Aufdruck "mikroplastikfrei" achten.

Shampoo und Seifen in fester Form ohne Plastikverpackung kaufen.

Plastikverpackungen bei Lebensmitteln wie Brot, Gemüse und Obst sowie Einwegflaschen vermeiden.

Müll richtig trennen, sodass Plastik fachgerecht recycelt werden kann.

Seltener mit dem Auto fahren und auf eine defensive Fahrweise achten, um Reifenabrieb zu reduzieren.

Kleidung aus Synthetikfasern möglichst selten waschen.

Flusensieb von Waschmaschine und Trockner niemals in den Abfluss, sondern in den Hausmüll entleeren.

auf Putz- und Spültücher aus Mikrofaser verzichten.

Eine Möglichkeit, um einen großen Teil des Mikroplastiks zu entfernen, wäre eine zusätzliche Filterung des Abwassers. Einem WHO-Bericht zufolge könnten dadurch bis zu 90 Prozent der Partikel aus dem Wasser entfernt werden.

