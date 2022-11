Kindersitz fürs Auto: Was muss man beim Kauf beachten? Stand: 09.11.2022 12:10 Uhr Um Kinder im Auto sicher mitnehmen zu können, braucht man geeignete Kindersitze. Das ist gesetzlich geregelt. Vor dem Kauf sollte man sich außerdem informieren, welcher Sitz am besten passt.

Kinder bis zwölf Jahre beziehungsweise bis zu einer Körpergröße von 1,50 Metern müssen im Auto gesondert gesichert werden. So schreibt es die Straßenverkehrsordnung (Paragraf 21, Absatz 1a) vor. Das heißt: Es gilt Kindersitzpflicht. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg.

Wie findet man den richtigen Sitz?

Grundsätzlich sollte man sich vor dem Kauf eines Kindersitzes informieren und beraten lassen - am besten im Fachgeschäft, empfiehlt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Auch Tests liefern wichtige Orientierungshilfen. Allerdings gibt es keine einheitliches Test- und Bewertungsverfahren - von den vorgeschriebenen Zulassungstests einmal abgesehen. Untersuchungen von Verbraucherorganisationen oder Zeitschriften lassen sich daher nicht immer miteinander vergleichen.

Insbesondere bei "Billig"-Kindersitzen sollten Testurteile in die Kaufentscheidung einbezogen werden. Solche Sitze erfüllen zwar die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen, weisen aber häufig Mängel bei Sicherheit und Bedienung auf. Unter Umständen sind günstige Auslaufmodelle von Markenherstellern, für die ältere Testergebnisse vorliegen, die bessere Wahl als aktuelle "Billig"-Kindersitze.

Der ADAC bietet eine Übersicht über alle seit 2015 getesteten Sitze für Kinder jeden Alters.

Einbauprobe: Kindersitz muss zum Auto passen

Vor dem Kauf sollte unbedingt eine Einbauprobe im eigenen Auto durchgeführt werden - mit dem Kindersitz und dem Kind. Schließlich passt allein aufgrund unterschiedlicher Abmessungen und Ausstattungsmerkmale der Autos nicht jeder Sitz gleich gut in jedes Fahrzeug. Der Sitz muss möglichst stramm und standsicher im Fahrzeug eingebaut werden können. Besonders bei rückwärtsgerichteten Systemen (zum Beispiel Babyschalen) und Kindersitzen mit Fangkörper sollte geprüft werden, ob die Gurtlänge ausreicht. Zu beachten sind auch die Hinweise und Angaben in der Bedienungsanleitung des Kindersitzes und im Handbuch des Fahrzeugs.

Beifahrersitz oder Rückbank: Wo sitzen Kinder sicherer?

Das Verletzungsrisiko ist laut Automobil-Club Verkehr (ACV) bei einem schweren Unfall auf der Rückbank geringer. Daher empfehlen Unfallforscher die Unterbringung auf der Rückbank. In jedem Fall gehören Kinder auf die Rückbank, wenn sie in einem nach vorn gewandten Sitz untergebracht sind - oder in Fahrzeugen, bei denen sich der Beifahrer-Airbag nicht abschalten lässt. Ohne Deaktivierung des Beifahrer-Airbags sei auch die Nutzung von sogenannten Reboard-Babyschalen auf dem Beifahrersitz untersagt, betont der Automobilclub von Deutschland (AvD).

Worauf muss man beim Anschnallen des Kindes achten?

Zunächst ist die korrekte Sitzposition wichtig. Der Fünf-Punkt-Gurt des Kindersitzes darf nicht verdreht sein und muss eng anliegen. Zwischen Gurt und Körper sollen maximal zwei Finger passen. Um die Schutzwirkung des Gurtsystems nicht zu verringern, sollte dicke Kleidung ausgezogen werden (zum Beispiel Winterjacken).

Was ist eine Isofix-Halterung?

Isofix ist ein international standardisiertes System, mit dem sich ein Kindersitz korrekt installieren lässt, ohne den fahrzeugeigenen Sicherheitsgurt zu Hilfe nehmen zu müssen. Dabei werden zwei Metallzungen am Sitz mit im Fahrzeug installierten Verankerungsösen verbunden. Zusätzlich gesichert werden Isofix-Sitze mit einem oberen Haltegurt oder einem Stützfuß.

Blick auf das Prüfsiegel und die geltende Norm

Damit man erkennt, ob ein Kindersitz überhaupt offiziell zugelassen ist, muss er laut ADAC ein Prüfsiegel aufweisen. Nach einigen Jahren kann die Zulassung erlischen, weil sich etwa die Anforderungen verändert haben. Das Siegel enthält wichtige Informationen über



die Europäische Kindersitz-Prüfnorm

die zugelassene Verwendung (universal, semi-universal oder fahrzeugtypisch)

die zulässige Körpergröße / das zulässige Körpergewicht (zum Beispiel 9-18 Kilogramm)

die Prüfnummer - E1 steht zum Beispiel für eine Genehmigung in Deutschland

die Prüfnummer - die ersten beiden Ziffern weisen auf die erfüllte Prüfnorm hin

den Sitzhersteller

Neue Norm soll ab September 2023 ausschließlich greifen

Nach Angaben des ADAC sind derzeit drei Kindersitz-Normen zugelassen: i-Size / UN ECE-R 129 (seit 2013), UN ECE-R 44/03 (seit 1995) und 44/04 (seit 2005). Sitze nach der Norm ECE-R 129 müssen im Gegensatz zu den älteren Normen ECE Reg. 44 zusätzlich einen Seitenaufpralltest bestehen. Außerdem werden die Sitzgrößen darin nach der Körpergröße und nicht mehr nach dem Gewicht eingeteilt. Desweiteren sollen Kinder in Sitzen nach i-Size-Norm im Alter bis zu 15 Monaten gegen die oder seitlich zur Fahrtrichtung transportiert worden. Nach den Normen ECE-R 44/03 und -/04 war dies lediglich bis zu einem Gewicht von neun Kilogramm (circa neun Monate) vorgeschrieben.

Nach einem Plan der EU-Kommission dürfen ab September 2023 nur noch Kindersitze nach der neueren Norm im Handel verkauft werden. Von Bedeutung ist dabei auch die Einbauart. Während die Normen ECE-R 44/03 und -/04 die Montage über Isofix oder den 3-Punkt-Fahrzeuggurt ermöglichen, ist dies künftig nur noch per Isofix möglich. Isofix ist zwar seit November 2014 für alle Neufahrzeuge vorgeschrieben, doch aktuelle Autos haben meist nur zwei Sitzplätze mit Isofix - der mittlere Rücksitzplatz, die dritte Sitzreihe oder der Beifahrersitz haben in der Regel kein Isofix. Vom Verkaufsverbot für Sitze älterer Norm wären zum Beispiel auch Besitzer aller älteren Autos, Old- und Youngtimer sowie Wohnmobilen betroffen, weil Isofix dort meist nicht zu finden ist. Die Verwendung der älteren Sitze ist aber weiter gestattet - zumindest so lange, wie die Norm gültig ist.

Was ist von gebrauchten Sitzen zu halten?

Im Prinzip spricht nichts dagegen, einen gebrauchten Kindersitz zu kaufen. Man sollte ihn aber genau untersuchen. Ist er optisch in einem guten Zustand, wurde er gut gepflegt? Dann sollten natürlich alle Einstellungen funktionieren und alle Teile wie Gurte, Gurtpolster und Gurtschloss unbeschädigt sein. Im Laufe der Jahre kann der Kunststoff des Sitzes durch Wärme und Sonneneinstrahlung spröde geworden sein. Dann besteht bei einem Unfall die Gefahr, dass das Material bricht. Weist der Sitz bereits Verformungen oder gar Brüche auf, sollte man die Finger davon lassen, rät der ACV. Das gilt auch für Sitze, die in einen Unfall verwickelt waren, aber keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen. Es könnten sich feine Haarrisse gebildet haben.

Der ADAC empfiehlt sogar, einen gebrauchten Kindersitz besser nur aus dem Bekanntenkreis zu erwerben. So könne die tatsächliche Nutzung besser hinterfragt werden.

Herstellungsdatum beachten

Die zugelassenen Sitze können mitunter bereits recht alt sein. Die Kindersitze mit den noch älteren Normen ECE-R 44/01 und 44/02 dürfen bereits seit April 2008 nicht mehr verwendet werden. Die Hersteller geben in der Bedienungsanleitung zudem oft eine maximale Nutzungszeit an. Das Herstellungsdatum befindet sich häufig auf einem Aufkleber gemeinsam mit oder neben dem Prüfsiegel. Das Datum kann auch als kleine Prägung im Kunststoff vorhanden sein. Kann man kein Datum entdecken, rät der ADAC dazu, den Hersteller direkt zu kontaktieren und ihm das Modell zu nennen.

Dieses Thema im Programm: Tagesschau | 06.12.2018 | 20:00 Uhr

