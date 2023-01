Immobilien-Teilverkauf: Schnelles Geld ohne Probleme?

Die Immobilie war beim Einstieg des Teil-Käufers 400.000 Euro wert. Der Teilkäufer hat sich mit 50 Prozent (200.000 Euro) beteiligt. Beim Verkauf der Immobilie ist diese nur noch 300.000 Euro wert. Normalerweise stünden dem Teil-Käufer also nur 150.000 Euro zu. Weil er aber das Risiko eines Wertverlustes vertraglich ausgeschlossen hat, muss der Alteigentümer die Lücke von 50.000 Euro aus seinem Anteil am Verkaufserlös ausgleichen - plus mindestens 15 Prozent. Das wären in unserem Beispiel 57.500 Euro, die der Alteigentümer von seinen 150.000 Euro aus dem Verkaufserlös an den Miteigentümer zahlen müsste.