Gartenmöbel mit Hausmitteln reinigen

Öl dringt tiefer in das Holz ein als Lasur. Es pflegt das Holz von innen und außen. Es gibt farblose und farbige (pigmentierte) Öle. Die Pigmentierung schützt das Holz besser gegen UV-Strahlen.

Lasur ist ein verdünnter Lack und dünnflüssiger als Öl. Im Gegensatz zu Lack oder Öl zieht eine Lasur schneller in das Holz ein und bildet eine Schutzschicht. Auch hier gilt: Eine Lasur mit Pigmentierung bietet einen besseren Schutz vor UV-Strahlen. So werden die Möbel nicht so schnell grau.