Fleur de Sel: Plastik in Meersalz nachgewiesen von Susan Penack

Fleur de Sel gilt bei vielen Verbrauchern als besonders wertvoll und lecker. Es entsteht als hauchdünne Salzschicht an der Wasseroberfläche und wird in der Regel in Handarbeit mit einer Holzschaufel abgeschöpft. Dagegen wird herkömmliches Meersalz vom Boden eines Salzbeckens gewonnen.

Doch offenbar steckt gerade in Fleur de Sel häufig Mikroplastik. In einer Stichprobe hat Markt fünf der meistverkauften Sorten Fleur de Sel aus Supermärkten und Feinkostläden im Labor auf Rückstände von Kunststoffen untersuchen lassen (Preis pro 100 Gramm):



Rewe feine Welt für 2,84 Euro

Aquasale für 3,19 Euro

Fleur de Sel aus der Camargue für 3,19 Euro

Fleur de Ibiza für 4,33 Euro in der Tüte und 8,33 Euro im Keramiktopf

Le Paludier de Guérande für 6,32 Euro

Zum Vergleich wurde herkömmliches Meersalz von Aldi, Edeka, Aquasale und Alnatura analysiert.

Mehr Plastik in Fleur de Sel als in klassischem Meersalz

Im Fleur de Sel lag der Gehalt an Mikroplastik zwischen rund 130 und 1800 Mikrogramm pro Kilogramm. In einem Fall war sogar mit bloßem Auge eine Kunststoff-Faser erkennbar. Bei den nachgewiesenen Kunststoffarten handelte es sich vor allem um Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyethylenterephthalat (PET). Diese Kunststoffe sind ein typischer Bestandteil von Verpackungsmüll. Sie werden häufig in Meerwasser nachgewiesen. Das klassische Meersalz enthielt in der Stichprobe deutlich weniger Mikroplastik als das teurere Fleur de Sel.

Kunststoffgehalt in Salz (in Mikrogramm pro Kilogramm) Produkt Kunststoffgehalt Aquasale Fleur de Sel 1796 Fleur de Sel de Camargue 582 Fleur de Sel de Guérande 469 Fleur de Ibiza 424 Fleur de Sel Rewe feine Welt 138 Aldi Lemar Meersalz 59 Aquasale Meersalz 47,7 Lidl Gut & Günstig Meersalz 37,5 Alnatura Meersalz 14

Unterschiede bei der Salzgewinnung

Im Auftrag von Markt haben Wissenschaftler am Institut für Biologie und Chemie des Meeres an der Universität Oldenburg die Salzproben untersucht. Das Verfahren wurde neu entwickelt. Einen Grund für die unterschiedlichen Plastikgehalte in Fleur de Sel und klassischem Meersalz sehen die Wissenschaftler in der Salzgewinnung.

Toxikologe: "Vehikel für DDT, Dioxin und Schwermetalle"

Einen gesetzlichen Grenzwert für den Gehalt an Mikroplastik gibt es weder auf deutscher noch auf europäischer Ebene. Die in der Stichprobe gefundenen Mengen an Mikroplastik gelten zwar für Menschen als unbedenklich. Dennoch warnen Experten vor langfristigen Folgen.

Nach Angaben von Prof. Dr. Edmund Maser vom Institut für Toxikologie und Pharmakologie der Universität Kiel müsse man davon ausgehen, dass Mikroplastik als ein Vehikel für den Transport von Schadstoffen in den menschlichen Körper funktioniert. Das bedeutet: "Mikroplastik kann organische Substanzen wie DDT, Dioxin, aber auch Schwermetalle anreichern und die Freisetzung dieser Stoffe im Körper beschleunigen", so Maser.

Mikroplastik verschmutzt die Meere

Wissenschaftler führen Mikroplastik in Lebensmitteln auf die Verschmutzung der Meere zurück. Dr. Barbara Scholz-Böttcher vom Institut für Chemie und Biologie des Meeres der Universität Oldenburg sagt dazu: "Plastik im Salz ist eine Konsequenz aus der jahrzehntelangen, leichtfertigen Entsorgung von Kunststoff. Insgesamt hält diese Entwicklung der Gesellschaft den Spiegel vor. Der Plastikmüll landet in einem sehr hochwertigen Produkt jetzt wieder auf dem Essteller."

Jedes Jahr landet tonnenweise Plastikmüll im Meer: Das Umweltbundesamt geht von knapp sechs Millionen Tonnen aus, die Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) von sieben Millionen - andere Organisationen sprechen von bis zu acht Millionen.

Hersteller: Geringe Mengen Mikroplastik unbedenklich

Die Hersteller der Salze äußerten sich unterschiedlich zu den Recherchen. Die meisten kennen das Problem, weisen aber auf eigene Qualitätskontrollen hin oder halten die gefundenen Mengen an Mikroplastik für gering oder ungefährlich. Bei einer geringen Salzaufnahme von einigen Gramm pro Tag seien die nachgewiesenen Mengen Mikroplastik unbedenklich.

Das schreiben die Hersteller beziehungsweise Händler:



Aquasale meint, die gefundenen Mengen an Mikroplastik müssten "in den Kontext einer Salzaufnahme von einigen Gramm pro Tag gesetzt werden".

meint, die gefundenen Mengen an Mikroplastik müssten "in den Kontext einer Salzaufnahme von einigen Gramm pro Tag gesetzt werden". Die Hersteller von Fleur de Sel Camargue und Guérande schreiben gleichlautend, diese spezielle Kategorie von Salz werde "nur für besondere Anlässe verwendet".

und schreiben gleichlautend, diese spezielle Kategorie von Salz werde "nur für besondere Anlässe verwendet". Sal de Ibiza verweist auf eigene, unauffällige Qualitätskontrollen.

verweist auf eigene, unauffällige Qualitätskontrollen. Rewe antwortet gar nicht auf unsere Fragen.

