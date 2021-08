Exotische Früchte: Mango, Ananas und Granatapfel zubereiten Stand: 27.08.2021 10:27 Uhr Exotische Früchte wie Mango, Ananas, Granatapfel, Drachenfrucht, Kumquat und Tamarinde gibt es in vielen Supermärkten, oft zu günstigen Preisen.

Manchmal ist nicht klar, welcher Teil essbar ist und wie man das Obst richtig zubereitet. Und nicht immer ist die Reife von exotischem Obst auf den ersten Blick zu erkennen. Bananen sieht man sofort an, wie reif sie sind: Ihre Schale färbt sich erst gelb, dann braun. Mangos und Ananas sind dagegen reif, wenn sie einen starken Duft verströmen und leicht nachgeben, wenn man auf die Schale drückt. Große exotische Früchte enthalten meist relativ viel Wasser und schmecken nicht so aromatisch wie kleine Früchte.

Ananas reifen nach der Ernte kaum nach und werden schnell ungenießbar. Deshalb gibt es sogenannte Flugananas, die über den Luftweg möglichst frisch nach Deutschland gebracht werden. Flugananas schmecken meist aromatischer als Ananas, die per Schiff transportiert wurden.

Pestizid-Rückstände auf Früchten

In exotischen Früchten finden Landesuntersuchungsämter und Umweltschutzorganisationen immer wieder erhöhte Pestizid-Rückstände. Die Früchte sollte man deshalb vor dem Verzehr mit lauwarmem Wasser gründlich abwaschen.

Enzyme im Obst machen Milchprodukte bitter

Gibt man frische Kiwi, Ananas oder Papaya in Milch, Quark oder Sahne, werden die Milchprodukte bitter und dickflüssig. Dafür sorgen in den Früchten enthaltene Enzyme: Actinidin in Kiwis, Bromelain in Ananas und Papain in Papayas. Die Enzyme verhindern auch, dass Gelatine fest wird, was zum Beispiel auf Obstkuchen zum Problem werden kann. Wer exotisches Obst gern zum Müsli isst, sollte es erst kurz vor dem Essen dazugeben. Zum Zerstören der Enzyme kann man die Früchte mit heißem Wasser übergießen. Dabei gehen allerdings auch hitzeempfindliche Vitamine verloren. Hobbyköche können sich die Enzyme zunutze machen: Reibt man rohes Fleisch damit ein, wird es besonders zart.

