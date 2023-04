Elektroauto gebraucht kaufen: Tipps für Verbraucher Stand: 28.04.2023 15:34 Uhr Wer ein gebrauchtes Elektroauto kaufen will, sollte vor allem den Akku unter die Lupe nehmen. Wie ermittelt man den Zustand der Batterie? Was sollte man beim Kauf noch beachten?

Das Aus für Verbrennermotoren bei Neuwagen ab 2035 rückt Elektroautos stärker in den Fokus von Verbrauchern. Vor allem gebrauchte E-Autos sind beliebt, weil Neuwagen vergleichsweise teuer sind und die staatliche Förderung gesunken ist. E-Autos zu attraktiven Konditionen sind allerdings rar: "Der Markt für junge gebrauchte Elektroautos ist derzeit noch stark eingeschränkt, weil Modelle noch nicht so lange am Markt sind und erst jetzt in großen Chargen auf die Straße rollen", erklärt Sven Hansen vom "c't Magazin für Computertechnik".

Etwa zehn Jahre alte E-Autos sind zwar vergleichsweise günstig. Doch die Batterien von Modellen aus dieser Zeit verfügen im Vergleich zu modernen Akkus über geringere Reichweiten. Gibt der Akku den Geist auf, übersteigen die Kosten für dessen Tausch meist den Restwert des gesamten Autos. Wurde die Batterie von dem Vorbesitzer allerdings schonend behandelt, können sich solch ältere Modelle für Fahrer von Kurzstrecken eignen.

Nennkapazität gibt Aufschluss über "Batteriegesundheit"

Da die Kosten für eine neue Batterie bei etwa 15.000 bis 20.000 Euro liegen, lohnt der Austausch meist nicht. Entsprechend ist der Zustand des Akkus, die sogenannte Batteriegesundheit, sehr wichtig für den aktuellen Wert eines E-Wagens. Die "Nennkapazität" beschreibt, wie viel Strom der Akku eines Neuwagens fassen kann. Sie sinkt mit der Zeit und je nach dem Nutzungsverhalten vorheriger Besitzer. Verbraucher sollten vor dem Kauf die aktuelle Nennkapazität des Gebrauchtwagens ermitteln und diese mit der ursprünglichen Nennkapazität des Neuwagens abgleichen, um die Verfassung des Akkus einzuschätzen.

Hansen bemängelt, dass die Nennkapazität in E-Autos zwar erfasst, aber Verbrauchern nicht unmittelbar angezeigt wird. "Solche Informationen bekommt man eigentlich nur, wenn das Fahrzeug in der Werkstatt ist. Verbraucher müssen meist explizit danach fragen", kritisiert der Technik-Experte. Mithilfe von Test-Kits können Kaufinteressenten wahlweise eigenständig oder durch Techniker des ADAC feststellen, in welcher Verfassung der Akku eines E-Autos ist.

Gute Pflege schont den Akku

Laut Hansen ist das Alter eines Fahrzeugs in Bezug auf die aktuelle Kapazität der Batterie grundsätzlich nur bedingt aussagekräftig. Entscheidend ist vielmehr die Behandlung der Batterie durch den oder die Vorbesitzer. Denn das individuelle Nutz- und Fahrverhalten hat großen Einfluss auf die Lebensdauer eines Akkus. So wirkt sich etwa ein zurückhaltender Fahrstil positiv auf die Batteriegesundheit aus.

So können Verbraucher die Lebensdauer von E-Auto-Akkus positiv beeinflussen:

Akku nicht leer fahren und nicht vollständig aufladen (optimaler Ladestand liegt zwischen 20 und 80 Prozent)

Batterie möglichst sanft, mit niedrigen Stromstärken laden (zum Beispiel bei 3,6 Kilowatt am heimischen Stromnetz)

E-Auto nicht nachts laden (vollständiges Laden und dauerhafte Anbindung ans Stromnetz vermeiden)

Auto möglichst bei Temperaturen um 20 Grad parken, z.B. in einer Garage (kalte Temperaturen im Winter schaden dem Akku)

beim Fahren starke Beschleunigungen vermeiden

nicht über lange Zeit unter Vollgas fahren

Checkliste für gebrauchte E-Autos: Reichweite, Akku, Ladeplatz

Bis zu 400 Kilometer können moderne Elektroautos zurücklegen. Damit lassen sich E-Autos auch für längere Strecken nutzen, wenn der Akku intakt ist. Das Netz an Ladestationen wird zwar ausgebaut, trotzdem herrscht mancherorts ein Mangel an Ladesäulen. Wer das Auto an öffentlichen Plätzen laden muss, sollte gegebenenfalls auf eine Schnellladefähigkeit der Batterie achten und mit höheren Kosten rechnen. Denn das Laden am heimischen Stromnetz oder beim Arbeitgeber ist meist günstiger.

Um für das eigene, individuelle Fahr- und Nutzverhalten ein geeignetes Elektroauto zu finden, sollten sich Verbraucher vor dem Kauf über folgende Punkte klar werden:

Welche Strecke muss das Auto im Alltag zurücklegen?

Wie hoch sollte die Ladeleistung der Batterie sein?

Wo kann das Auto geladen werden? (unterschiedliche Kosten für das Laden zu Hause, beim Arbeitgeber oder an öffentlichen Ladestationen)

Soll der Akku schnellladefähig sein?

Wie lange hat der Akku noch Garantie? (in der Regel etwa acht Jahre)

Gibt es Batterieschäden oder -reparaturen?

Förderung für gebrauchte E-Autos auch 2023

Zwar sind staatliche Förderungen für Elektroautos gegenüber 2022 gesunken. Doch auch 2023 sind Autos mit Elektroantrieb noch förderfähig - mit bis zu 4.500 Euro. Den sogenannten Umweltbonus für gebrauchte Elektroautos kann es laut ADAC geben, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Das Fahrzeug darf bei der Erstzulassung weder durch den Umweltbonus noch durch eine vergleichbare staatliche Förderung in einem EU-Mitgliedstaat gefördert worden sein.

Die Erstzulassung darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Mehrmalige Besitzerwechsel sind kein Problem.

Das Fahrzeugmodell muss beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfahrkontrolle (Bafa) als förderfähiges Fahrzeug gelistet sein.

als förderfähiges Fahrzeug gelistet sein. Das Fahrzeug darf zum Zeitpunkt der Zulassung auf den Antragsteller nicht mehr als 15.000 Kilometer Laufleistung aufweisen.

Voraussetzung ist ein gewerblicher Autoverkauf mit Bruttopreis und ausgewiesenem Umsatzsteueranteil. Ein Kfz-Kaufvertrag zwischen Privatpersonen ist nicht förderfähig.

Alternative zum Kauf: Leasing von E-Autos

Auch beim Leasing gibt es noch die staatliche Prämie des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Bis zum 31. Dezember 2023 beträgt der Zuschuss bei einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten 4.500 Euro, bei mindestens 12 Monaten sind es 2.250 Euro. Der Zuschuss kann die monatliche Rate erheblich senken. Ab 2024 gibt es weitere Änderungen beim Umweltbonus zu beachten.

E-Auto-Fahrer haben großen Einfluss auf Kosten

Ob Elektroautos insgesamt günstiger oder teurer als Verbrenner sind, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Grundsätzlich verfügen E-Autos über weniger verschleißanfällige Teile als Verbrenner. Es fehlen Kupplung, Getriebe und viele Betriebsflüssigkeiten. Dennoch können einzelne Reparaturen und Inspektionen teurer sein.

Die Fachzeitschrift "c't" hat einige Elektroautos und Verbrenner in Bezug auf ihre Gesamtkosten verglichen. Die Ergebnisse fallen je nach Hersteller sehr unterschiedlich aus und lassen keine eindeutige Aussage zu, erklärt Hansen. Auch der ADAC hat im Oktober 2022 für einige Modelle einen Kostenvergleich von Elektroautos, Benzinern und Dieselfahrzeugen erstellt und kam zu dem Schluss, dass Elektroautos vor allem aufgrund der höheren staatlichen Förderungen in 2022 oft günstiger waren.

Das individuelle Lade- und Nutzverhalten, die sich weiterentwickelnde E-Auto-Technologie, schwankende Preise für Strom und Sprit sowie mögliche staatliche Förderungen spielen eine große Rolle für den Vergleich der Kosten von E-Autos und Verbrennern. "Beim E-Auto hat man mehr Einfluss auf die Kosten, weil es sehr darauf ankommt, wie und wo man lädt. Beim Verbrenner hingegen hat man sehr wenig Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen", so Hansen.

