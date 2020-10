Autoversicherung bis Ende November wechseln und Geld sparen Stand: 15.10.2020 16:21 Uhr Ob Haftpflicht oder Kasko - die Versicherung ist für Autofahrer ein erheblicher Kostenfaktor. Zwischen den Anbietern herrscht viel Wettbewerb. Wer vergleicht und bis Ende November wechselt, kann sparen.

Dutzende Anbieter wollen auf diesem Markt gute Geschäfte machen und offerieren eine Flut von Versicherungsmöglichkeiten - mit erheblichen Preisunterschieden. Die meisten Verträge können zum Jahresende gekündigt werden, die Frist beträgt einen Monat. Das Kündigungsschreiben muss also spätestens am 30. November beim bisherigen Versicherer eingegangen sein.

Weniger Versicherungsprämie durch Corona

Wer sein Auto in diesem Jahr Corona-bedingt deutlich weniger genutzt hat als üblich, kann ebenfalls sparen. So dürften Berufspendler, die im Homeoffice geblieben sind oder Familien, die auf den Mittelmeer-Urlaub mit dem Auto verzichtet haben, Tausende Kilometer weniger auf dem Tacho haben. Sie sollten ihrer Versicherung melden, wieviel Kilometer sie weniger gefahren sind. Die Versicherung passt die Prämie dann entsprechend an.

Wer hat das passende Angebot?

Stiftung Warentest hat ermittelt, dass Autofahrer beim Wechsel von einer teuren zu einer günstigen Versicherung mehrere Hundert Euro sparen können. Allerdings ist es nicht einfach, in dem unübersichtlichen Markt das passende Angebot zu finden. Längst fließen neben dem Automodell, der Motorleistung und dem Wohnort zahlreiche weitere Kriterien in den Preis ein: Alter des Fahrers, Beruf, die jährlich gefahrenen Kilometer, Art des Stellplatzes oder der Verzicht auf die Wahl der Werkstatt im Schadensfall sind nur einige Faktoren.

Vergleichsportale kritisch prüfen

Mehrere Vergleichsportale im Internet geben einen Überblick über die Angebote und werben damit, die günstigste Versicherung herauszufiltern. Aber nicht alle kostenfreie Portale arbeiten unabhängig und berücksichtigen bei der Suche sämtliche Versicherer. Einige Anbieter erhalten eine Provision, wenn die Versicherung über ihre Seite abgeschlossen wird. Es ist daher sinnvoll, die Auswertungen mehrerer Portale zu vergleichen. Einige günstige Direktversicherer kommen in den Portalen nicht vor. Völlige Unabhängigkeit und den Vergleich nahezu aller Anbieter verspricht Stiftung Warentest mit ihrem Tarifrechner. Allerdings kostet die Auswertung dort 7,50 Euro.

Auch die Leistungen der Kfz-Versicherungen vergleichen

Auch der Bund der Versicherten (BdV) bietet einen Online-Vergleich. Die Organisation rät, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auch die vereinbarten Leistungen genau zu betrachten. Sonderausstattungen wie fest eingebaute Navigationsgeräte sollten beitragsfrei mitversichert sein. Die Deckungssumme in der Haftpflicht sollte mindestens 100 Millionen Euro betragen und in der Kaskoversicherung sollte der Versicherer auf den "Einwand der groben Fahrlässigkeit" verzichten. Bei Wildunfällen sollten Schäden von Tieren jeder Art versichert sein. Auch rät der Bund der Versicherten (BdV), darauf zu achten, dass die Folgen von Marderbissen bezahlt werden. Selbst die Hochstufung nach einem Unfallschaden regeln die Versicherungen unterschiedlich, manche Tarife erlauben sogar einen Schaden pro Jahr ohne negative Folgen.

Autoversicherung: Verhandeln kann sich lohnen

Wer seine Versicherung nicht wechseln möchte, kann versuchen, bessere Konditionen auszuhandeln. Häufig bieten Versicherungen eine Neuberechnung an, wenn der Kunde nachfragt oder mit Kündigung droht. Hilfreich ist es dabei, günstigere Angebote der Konkurrenz zu nennen und auf bestimmte Umstände hinzuweisen. Wer etwa zuvor auf der Straße geparkt hat, jetzt aber eine Garage nutzt oder nachweisen kann, dass er nur wenige Tausend Kilometer im Jahr fährt, kann mit einem günstigerem Tarif rechnen.

