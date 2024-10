Wildwechsel: So lassen sich Unfälle vermeiden Stand: 02.10.2024 16:00 Uhr Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Gefahr von Wildunfällen. In der Dämmerung sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein. Wie können sie sicher fahren und richtig reagieren?

Rund 282.000 Zusammenstöße mit Wildtieren haben die deutschen Autoversicherer 2023 registriert und den Gesamtschaden auf mehr als eine Milliarde Euro beziffert. Besonders hoch ist das Risiko für einen Wildunfall im Frühjahr in den Monaten April und Mai sowie am Jahresende von Oktober bis Dezember.

Warnschilder beachten und Geschwindigkeit verringern

Viele Autofahrer unterschätzen die Gefahr und fahren trotz entsprechender Warnschilder am Straßenrand oder blauer Reflektoren an den Leitpfählen zu schnell. Die blau reflektierenden Plättchen werden an Stellen montiert, wo Tiere häufig die Straße überqueren und sollen diese abschrecken.

Verstärkter Wildwechsel in der Dämmerung

Besonders aktiv sind Wildtiere in der Dämmerung am Morgen und Abend. Sie verlassen ihre Deckung, um Nahrung zu suchen. Auf Straßen durch Wälder oder am Wald- und Feldrand sollten Autofahrer die Geschwindigkeit verringern und besonders aufmerksam sein. Steht ein Tier am Straßenrand, Fernlicht ausschalten und hupen. Vorsicht: Wenn ein Tier über die Straße läuft, folgen häufig weitere.

Bremsen und nicht ausweichen

Viele Fahrer versuchen, einem plötzlich auftauchenden Tier auszuweichen. Experten raten allerdings: bremsen, das Lenkrad gut festhalten und nicht ausweichen - auch bei größeren Tieren. Der Schaden fällt in der Regel geringer aus, als wenn der Wagen ins Schleudern kommt und mit einem entgegenkommenden Auto oder einem Baum kollidiert. Viel Abstand zum vorausfahrenden Wagen schützt vor Auffahrunfällen.

Richtiges Verhalten nach einem Wildunfall

Kommt es doch zu einem Zusammenstoß mit einem Wildtier, sollte man Folgendes beachten:

An den Fahrbahnrand fahren und Unfallstelle absichern: Warnblinklicht einschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen

Polizei benachrichtigen, auch wenn das Tier nach dem Zusammenprall in den Wald flüchtet: Sie meldet den Unfall dem Förster oder Jagdpächter.

Tier möglichst nicht anfassen: Der Förster oder Jagdpächter kümmert sich um die Bergung des verletzten oder toten Tieres.

Unfall für die Versicherung dokumentieren: Fotos von Unfallort, Tier und Fahrzeug machen

Wildunfall-Bescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter ausstellen lassen

Versicherung umgehend informieren

Teilkasko und Vollkasko zahlen bei Wildunfällen

Wenn durch einen Wildunfall Schäden am Fahrzeug entstehen, erstattet grundsätzlich die Teil- beziehungsweise Vollkaskoversicherung die Reparaturkosten. In jedem Fall sollte man seine Vertragsbedingungen überprüfen: Viele Versicherungen beschränken ihren Schutz auf Unfälle mit Haarwild. Dazu gehören zum Beispiel Wildschwein, Reh, Feldhase, Marder oder Fuchs.

Kollisionen mit Nutz- und Haustieren wie Kühen, Pferden oder Hunden, aber auch mit Vögeln schließt die Teilkaskoversicherung in der Regel aus. In diesen Fällen haftet der Tierhalter. Einige Versicherer bieten Policen an, die bei jeder Art von Tierunfall für den Schaden aufkommen. Auf den persönlichen Schadenfreiheitsrabatt - also die Ermäßigung des Kfz-Versicherungsbeitrags bei unfallfreiem Fahren - hat ein Wildschaden keinen Einfluss.

Schlagwörter zu diesem Artikel Auto