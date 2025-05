Sparen bei Pauschalreisen: Im EU-Ausland oft bessere Preise Stand: 16.05.2025 13:06 Uhr Die Preise für Pauschalurlaube schwanken stark. Nicht nur der Buchungszeitpunkt, der Reisezeitraum und das Ziel sind entscheidend. Wer auf Webseiten anderer EU-Länder bucht, findet günstigere Angebote.

von Nicolas Peerenboom

Wer im Internet nach einer günstigen Pauschalreise sucht, muss damit rechnen, dass sich der Preis für die Wunschreise innerhalb weniger Minuten ändern kann. In der Branche spricht man von einer "Dynamisierung" der Preise. Der Reiseveranstalter berechnet sie für jede Buchungsanfrage neu: In diesem Augenblick sendet das Programm des Anbieters seine Preisanfrage an das Hotel und die jeweiligen Fluggesellschaften. Faktoren wie Verfügbarkeit oder Ferienzeiten am gewünschten Abflugort fließen in die Preisbildung ein.

Günstigere Preise für Pauschalreisen auf ausländischen Webseiten möglich

Eine Folge dieser Preisbildung beim weltgrößten Reiseveranstalter TUI: Die Preise unterscheiden sich auf den unterschiedlichen Web-Domains des Unternehmens. Wer seine Pauschalreise auf der deutschsprachigen Seite "tui.com" bucht, zahlt meist einen anderen - oft höheren Preis - als auf der niederländischen TUI-Webseite ("tui.nl") oder der dänischen TUI-Webseite ("tui.dk"). TUI-Kommunikationschef Aage Dünhaupt bestätigt das: "In der Sekunde, wo man sagt, man möchte reisen, zieht sich das System die besten Angebote. Das kann sich minütlich ändern. Je nachdem wo gerade auf der Welt in demselben Hotel und auf demselben Flug gebucht wird, gehen die Preise eventuell schon wieder nach oben."

Der Grund für die vergleichsweise stabilen Preise auf der deutschen TUI-Webseite: Hier werden viele Preise für Flüge und Hotels nicht in Echtzeit ermittelt. TUI deckt sich dann bei den Anbietern schon weit im Voraus ein und kauft sogenannte Kontingente. Angebotsknappheit und explodierende Kosten vor den Ferienzeiten lassen sich dadurch vermeiden.

Keine rechtlichen Nachteile bei Buchung im EU-Ausland

Die Buchung einer Reise im EU-Ausland kann mehrere Hundert Euro günstiger sein. Juristische Nachteile sind dadurch nicht zu befürchten: Verbraucherinnen und Verbraucher genießen die gleichen Schutzrechte wie die Bürger des jeweiligen EU-Nachbarstaates. Der Reiseveranstalter darf deutsche Urlauber bei den Preisen und Bedingungen nicht schlechter stellen als andere Kunden. Das verbietet die Geoblocking-Verordnung der EU.

Europas Schutzschirm für Pauschaltouristen

Wer eine Pauschalreise innerhalb der europäischen Union bucht, steht zudem automatisch unter dem Schutz der Europäischen Richtlinie über Pauschalreisen, deren Bestimmungen von den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht übernommen wurden. Dazu gehören zum Beispiel das Recht auf Preisminderung bei Reisemängeln, der Schutz vor den Auswirkungen einer Insolvenz des Reiseveranstalters oder bei Zahlungsunfähigkeit der Fluggesellschaft oder des Hotels. Zusätzlich sieht die Pauschalreiserichtlinie erweiterte Informationspflichten für Anbieter vor. Kunden müssen vor dem Kauf zum Beispiel über den Insolvenzschutz oder ihre Rücktrittsrechte aufgeklärt werden.

Vielfalt der Angebote hat für Kunden auch Vorteile

Die große Vielfalt der Angebote kann viele Kunden überfordern und das Buchen umständlich machen. Doch die große Auswahl könne auch Vorteile mit sich bringen, erklärt Tiana Schönbohm von der Verbraucherzentrale Niedersachsen: "Dass die Anbieter bei der Preisfindung so frei sind, ist ein Kernelement der Marktwirtschaft. Aber es steht eben auch Verbraucherinnen und Verbrauchern frei, ein Angebot anzunehmen oder nicht."

Wichtig sei es, sich beim Buchen einer Reise auch von günstigen Angeboten oder Hinweisen, dass sich noch andere Interessenten das Angebot anschauen, nicht unter Druck setzen zu lassen.

