Äpfel auf einem selbst gebauten Gestell trocknen Stand: 05.10.2020 14:43 Uhr

Im Herbst ist es Zeit für die Apfelernte. Früchte, die nicht in nächster Zeit frisch gegessen werden, kann man zu Trockenobst verarbeiten. Die Äpfel werden entkernt, geschält, in Ringe geschnitten und zum Trocknen aufgehängt (oder im Ofen getrocknet). Wer häufiger Obst trocknet, freut sich über einen selbst gebauten Apfelring-Trockner. Uns so geht's:

VIDEO: Apfelring-Trockner (4 Min)

Material und Anleitung für den Apfelring-Trockner

4 Bretter, Breite 70 cm, Höhe 80 cm, Tiefe 17 cm, Dicke etwa 30 – 40 mm

Dübelstangen 6 Stück, 8mm Durchmesser, Länge 1 m

8 Mauerschrauben 6 x 70mm für Korpus

4 Schrauben für die Füße Länge 50 mm

Sechs Löcher im Abstand von 8 bis 10 cm in die zwei Seitenbretter bohren Schlitze einzeichnen und mit der Stichsäge aussägen Die Seitenteile mit Ober und Unterteil anlegen und mit Klemmen befestigen Löcher für die Schrauben vorbohren. Schrauben einsetzen und festziehen Umdrehen und die Füße anschrauben. Dübelstangen einsetzen Holz zum Schluss mit Rapsöl einstreichen

Zutaten und Zubereitung für getrocknete Apfelringe

12 reife Äpfel

2 Zitronen

Wasser

Luftdichte Gläser

Die Äpfel schälen, Blüte und Strunk ausschneiden, Kerngehäuse mit einem Apfelausstecher entfernen. In drei bis vier Millimeter dicke gleichmäßige Scheiben schneiden. Damit die Apfelscheiben sich nicht verfärben, mit verdünntem Zitronenwasser beträufeln (1 Liter kaltes Wasser mit dem Saft von 2 Zitronen vermischen). Auf die Dübelstangen auffädeln und in den Apfelringetrockner einhängen. Nach vier bis fünf Tagen sind die Apfelringe trocken und können in luftdichte Gläser verpackt werden, wo sie sich bis zu einem Jahr frisch halten.

