Zehn Jahre Weltnaturerbe: Radeln am Wattenmeer

Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten, 10 Millionen durchziehende Zugvögel pro Jahr und die weltweit größte Wattlandschaft - das Wattenmeer ist ein Ort voller Extreme. Seit dem 26. Juni 2009 trägt das Wattenmeer den Titel UNESCO-Weltnaturerbe. Mit einer grenzübergreifenden Radtour durch Dänemark, Deutschland und die Niederlande wollen die Wattenmeer-Anrainer das Jubiläum feiern. In Schleswig-Holstein ist die Gruppe vom 19. bis 26. Juni unterwegs. Auf etlichen Etappen sind Mitradler herzlich willkommen.

Karte: Höhepunkte der Wattenmeer-Radtour

Radtour durch drei Länder

Der Titel der Radtour ist "One Wadden Sea, Two Wheels, Three Countries" (ein Wattenmeer, zwei Räder, drei Länder). Es gibt zwei Gruppen: Eine startet auf der niederländischen Insel Vlieland und fährt Richtung Osten, die andere startet im dänischen Ho und führt durch Schleswig-Holstein. Am 30. Juni sollen die beiden Gruppen dann gemeinsam in Wilhelmshaven eintreffen. Dort hat das Gemeinsame Wattenmeersekretariat seinen Sitz. Wir geben einen Überblick über die Route und die weiteren Stopps an der Westküste Schleswig-Holsteins:

20. Juni: Rundtour auf Amrum Rundtour auf Amrum (ca. 25 Kilometer) mit folgenden Programmpunkten:

- 8:30 Uhr: Begrüßung und Start der Radtour an der Jugendherberge in Wittdün

- 9:00-11:30 Uhr: Fahrt nach Steenodde, Infos zum Watt (Schutzstation Wattenmeer), in Nebel zum Öömrang Hüs (Öömrang Ferian), am Haus des Gastes zu den Salzwiesen (Schutzstation Wattenmeer)

- ca. 11:30-12:30 Uhr: Weiterfahrt zur Amrum Odde, Infos zu Vögel & Watt (Verein Jordsand)

- ca. 13:00-14:30 Uhr: Fahrt zum Naturzentrum Norddorf, Infos zu Walen & Strand (Öömrang Ferian)

- ca. 14:50-15:15 Uhr: Fahrt zur Vogelkoje und ggf. zum Eisenzeitlichen Haus (Öömrang Ferian)

- ca. 15:45-16:30 Uhr: Stopp am Leuchtturm (Schutzstation Wattenmeer)

- ca. 16:45 Uhr: Abschluss an der Jugendherberge in Wittdün mit kleinem Imbiss

Anmeldung erbeten unten: AmrumTouristik (Fähranleger), Tel. 04682-94030 oder per E-Mail an info@amrum.de

21. Juni: Radtour auf Nordstrand Rundtour über die Halbinsel Norstrand (ca. 22 Kilometer) mit folgenden Programmpunkten:

- 9:00 Uhr: Start an der Herrendeichschule, Fahrt zum Süderhafen

- ca. 9:30 Uhr: Ankunft Süderhafen, kleine Salzwiesenrallye

- 10:30 Uhr: Weiterfahrt nach Fuhlehörn

- ca. 11:15 Uhr: Ankunft Fuhlehörn, Wattaktionen, anschließend Mittagspause

- ca.13:00 Uhr: Weiterfahrt zum Nationalpark-Haus/Kurzentrum

- ca. 13:30 Uhr: Ankunft Nationalpark-Haus, kreative Aktion zum Weltnaturerbe

- ca. 15:30 Uhr: Ende der Veranstaltung, Gemeinsame Rückfahrt zur Herrendeichschule möglich

22. Juni: Weltnaturerbemarkt in Husum Heute kein Radeln, dafür Programm rund um das Nationalpark-Haus am Hafen von Husum:

- 13:00 Uhr: Eröffnung Weltnaturerbe-Markt, Offizielle Grußworte

- bis 17 Uhr: diverse Mitmach-Aktionen rund um das Weltnaturerbe Wattenmeer, z.B. Fahrrad-Ringreiten, Fahrrad-Parcours, Glückwunsch-Aktionen, Aktions- und Infostände von Nationalpark-Partnern

23. Juni: Radtour über Eiderstedt und Weltnaturerbefest in St. Peter-Ording Tagestour von Husum über Eiderstedt nach St. Peter-Ording (circa 50 Kilometer) mit folgenden Programmpunkten:

- 9:30 Uhr: Begrüßung und Start vorm LKN-Gebäude am Bahnhof Husum

- ca. 11:00 Uhr: Stopp am Roten Haubarg in Witzwort, kleiner Snack, die Familientour dreht nach dem Stopp am Roten Haubarg in Witzwort um und führt begleitet zurück nach Husum

ca. 13:30 Uhr: Stopp am Tetenbüll Spieker, Info zum Weltnaturerbe Wattenmeer (Nationalpark-Ranger)

- ca. 15:00 Uhr: Stopp in der Alten Schule in Westerhever, Info zum Wattenmeer (Schutzstation Wattenmeer)

- ca. 16:30 Uhr: Eintreffen auf der Erlebnispromenade in St. Peter-Ording

- 18 bis 20 Uhr: Radio-Sendung "Zur Sache" live aus St. Peter-Ording

Rücktransport nach Husum über das Infotelefon des Nationalparks (04861-96200) buchbar

24. Juni: Radtour nach Tönning und Geburtstagsfeier im Multimar Wattforum Tour von St. Peter-Böhl nach Tönning (circa 28 Kilometer) mit folgenden Programmpunkten:

- 09:00 Uhr: Begrüßung in St. Peter-Böhl an der Strandüberfahrt, Grußworte

- 09:30 Uhr: Abfahrt aus SPO

- ca. 10:00-10:45 Uhr: Stopp am Ehstensiel, Glückwunsch-Aktionen

- ca. 11:15-12:00 Uhr: Stopp in der meerkunst Galerie in Vollerwiek, Begrüßung und kleiner Imbiss

- ca. 13:30 Uhr: Ankunft im Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in Tönning

- 14:00 Uhr: Feier zum 20. Geburtstag des Multimar Wattforum, Grußworte, u.a. von Umweltminister Jan Philipp Albrecht, Glückwünsche mit Kuchen

- 15:30 Uhr: Ende der Veranstaltung, Rückfahrt

Rücktransport nach Husum über das Infotelefon des Nationalparks (04861-96200) buchbar

25. Juni: Radtour ab Meldorf mit Weltnaturerbefest Rundtour in Dithmarschen zwischen Meldorf und dem Speicherkoog (circa 17 Kilometer) mit folgenden Programmpunkten:

- 11:00 Uhr: Ankunft der Radlergruppe auf dem Rathausplatz (Zingelstraße 2, Meldorf), Begrüßung und Glückwünsche durch Bürgermeisterin Anke Cornelius-Heide und Dr. Gerd Meurs-Scher (Leiter Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum)

- 14:15 Uhr: Reisesegen am Meldorfer Dom und Weiterfahrt der Radelgruppe zum Speicherkoog, anschließend weiter Programm in Meldorf

- ca. 15:00 Uhr: Ankunft der Radlergruppe am "Wattwurm" im Speicherkoog

Vorstellung des Projekts Junior-Ranger der Gemeinschaftsschule Meldorf (Nationalpark-Schule) mit Ernennung neuer Junior-Ranger

- 17:00 Uhr: Rückfahrt der Radlergruppe nach Meldorf

26. Juni: Weltnaturerbefest in Büsum Heute kein Radeln, sondern Fest- und Erlebnisprogramm auf der Watt-Tribühne am Hauptstrand in Büsum, u.a. mit folgenden Programmpunkten:

- 13:00 Uhr: Eröffnung Weltnaturerbe-Fest, offizielle Grußworte, Wattenlaufen mit Musik

- 15:00-18:00 Uhr: Aktionen, Basteln und Spiele auf der Watt'n Insel (u.a. von Schutzstation Wattenmeer, Urlauberseelsorge)

18:00-22:00 Uhr: Ausklang des Tages auf der Watt'n Insel, Abschlussandacht, Musik

27. Juni: Übersetzen der Radtour von Büsum nach Cuxhaven Fortsetzung der Radtour im Hamburgischen und Niedersächsischen Wattenmeer. Übergabe des "Staffelstabes" an das nächste Radler-Team. Ende und Höhepunkt der grenzüberschreitenden Geburtstags-Radtour ist Wilhelmshaven. Am 30. Juni (10-18 Uhr) gibt es dort ein Fest mit Erlebnismarkt auf der Südstrand-Promenade. zurück 1/4 vor

Am 26. Juni 2009 wurden die als Nationalparks oder Naturreservate geschützten Wattenmeerteile von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und den Niederlanden von den Vereinten Nationen als Weltnaturerbe anerkannt. Das Hamburgische Wattenmeer kam 2011 hinzu, Dänemark folgte 2014. Heute reicht das Naturerbe entlang der Nordseeküste vom niederländischen Den Helder bis zum dänischen Blavands Huk. Damit steht es auf einer Stufe beispielsweise mit dem Yellowstone Nationalpark in den USA oder der Serengeti-Savanne in Tansania.

Die Nationalpark-Rangerin auf Sylt Schleswig-Holstein Magazin - 19.06.2019 19:30 Uhr Rangerin, Landschaftsökologin und bald auch Vogelkundlerin - seit fünf Jahren ist Anne Schacht Nationalpark-Rangerin auf Sylt. Das Ökosystem Watt ist ihr zum persönlichen Anliegen geworden.







