Workshop im NDR für Lehrkräfte Stand: 18.03.2025 10:07 Uhr Regelmäßig lädt der NDR Lehrkräfte in den NDR nach Hamburg-Lokstedt. Am 16. Mai geht es in einem Workshop mit Redaktionsbesuch um das Thema "Gewalt in den Medien" - und welche Rolle Social Media dabei mittlerweile spielt.

Konflikte sind ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Es gibt sie in fast jeder Geschichte, über die Journalist*innen informieren, und oft werden sie gewaltvoll ausgetragen. Die Art und Weise, wie Nachrichtenmedien darüber berichten, kann Einfluss darauf haben, wie sich der Konflikt entwickelt - ob er eskaliert oder sich beruhigt. Aber vor allem beeinflusst er auch diejenigen, die die Medien konsumieren. Durch die Nutzung digitaler Medien besteht für Kinder und Jugendliche dabei die Gefahr, dass von Algorithmen gesteuert eine Flut verstörender Bilder ungefiltert auf sie hereinbricht.

Wie wird Gewalt in den Medien eingesetzt?

In diesem Workshop können Lehrkräfte herausfinden, was Gewalt in den Medien mit Nutzerinnen und Nutzern macht und wie man ihr begegnen kann. Das Ziel dabei ist es, Lehrkräfte für den Umgang mit diesem Phänomen zu sensibilisieren und zu professionalisieren. Dabei wird erläutert, wie Gewalt medial bewusst zur Stimmungsmache eingesetzt wird und wie insbesondere Algorithmen die Meinungsbildung in den sozialen Medien steuern. Alternativen zur Meinungsbildung werden dargelegt. Dozent*innen sind Daniel Seemann und Emma Schilling (beide NDR Info).

Neben dem Workshop gibt das einfach.Medien-Team Einblicke hinter die Kulissen von NDR Info und der Tagesschau. Eine Führung durch Redaktionen und Studios erweitert den Blick auf die professionelle Nachrichtenproduktion. Der Workshop beginnt um 9 Uhr und endet um 15.30 Uhr. Die Veranstaltung ist aktuell ausgebucht.

NDR begrüßt regelmäßig Lehrkräfte

Das Medienkompetenzangebot einfach.Medien des NDR schult regelmäßig Lehrkräfte im Bereich Medienkompetenz. Im Fokus stehen Gespräche in Hamburg-Lokstedt mit Redakteuren, Reporterinnen und Mediengestaltern sowie Einblicke in den Redaktionsalltag und in die technischen Produktionsbereiche.