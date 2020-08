Sendedatum: 24.07.2020 13:45 Uhr

NDR 2 Klartext: Schreiben Sie uns!

NDR 2 sendet rund um die Uhr. Unser Ziel ist es, Sie, die Hörerinnen und Hörer, immer auf den Punkt zu informieren und dabei gut zu unterhalten. Sorgfältige Recherche und Vorbereitung sind uns ganz wichtig.

Wir stellen uns!

Was gefällt Ihnen besonders gut an NDR 2? Haben Sie Anregungen, was wir noch besser machen können? Oder haben Sie Kritik? Dann schreiben Sie uns! In der Rubrik "NDR 2 Klartext" immer freitags im Vormittag beschäftigen wir uns damit. NDR 2 Programmchef Torsten Engel: "Wer 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche sendet, dem unterlaufen trotz aller Sorgfalt selbstverständlich auch Fehler. In der neuen Rubrik reflektieren die Redakteurinnen und Redakteure deshalb selbstkritisch, ob sie dem Informationsbedürfnis der Hörerinnen und Hörer gerecht geworden sind.“

Klartext: Corona-Berichterstattungen NDR 2 - NDR 2 Klartext - 07.08.2020 12:20 Uhr Autor/in: Andreas Sorgenfrey Fehlerhafte Teilnehmerzahlen bei der Corona-Demo in Berlin und zu wenig Kritik an den Corona-Entscheidungen der Regierung? Schlussredakteur Andreas Sorgenfrey antwort auf Hörerfragen.







Schreiben Sie uns! Wir freuen uns über Lob und Anregungen, aber auch über Kritk - am besten über das Formular auf dieser Seite. Mehr Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | NDR 2 Klartext | 24.07.2020 | 13:45 Uhr