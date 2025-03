Tag der Pressefreiheit: Jetzt zu Workshops im NDR anmelden Stand: 14.03.2025 13:30 Uhr Der 3. Mai ist internationaler Tag der Pressefreiheit. Aus diesem Anlass lädt der NDR Schülerinnen und Schüler zu zahlreichen Angeboten ein.

Ohne freie Presse keine freie Gesellschaft: Pressefreiheit ist wichtig für uns alle, denn Informationen und Fakten bilden die Grundlage unserer Demokratie. Doch Journalist*innen werden auch in Deutschland angegriffen und eingeschüchtert - und ziehen sich dann aus den kritischen Themen zurück. In sozialen Medien können kritische Informationen trotz Zensur ans Licht kommen - aber Social Media setzt den Journalismus auch unter Druck. Zum Tag der Pressefreiheit wollen zahlreiche Medienschaffende im NDR, in der ARD und der Medienlandschaft generell mit Schülerinnen und Schülern über Pressefreiheit, Social Media und Journalismus diskutieren. Hier können Sie sich für die Angebote bewerben.

Hannover: Pressefreiheit und Demokratie

Wie wichtig ist es, dass Journalist*innen in Deutschland unabhängig berichten dürfen? Woran erkennt man überhaupt, dass Medien unabhängig arbeiten? Und was tun Journalist*innen genau? Die Schülerinnen und Schüler können im Landesfunkhaus Hannover erfahren, was Pressefreiheit mit ihrem Leben zu tun hat und ihre (ersten) eigenen journalistischen Gehversuche machen. Die SuS schreiben einen Text oder erstellen einen Radiobeitrag während des Workshops. Bewerben können Sie sich hier.

Datum: 5. Mai 2025

Dauer: 9 bis 13 Uhr

geeignet für Klassen ab Jahrgang 8

Gruppengröße: maximal 30

In Hamburg-Lokstedt erwartet die Schülerinnen und Schüler ein vollgepackter Tag zu Social Media und Pressefreiheit. Nach einer Begrüßung besuchen die Jugendlichen einen zweistündigen Workshop. Anschließend können die SuS die Redaktionen NDR Info und das Hamburg Journal besuchen. An eine Pause schließt sich eine Fish-Bowl-Diskussion an. Teilnehmen können insgesamt drei Gruppen.

Die drei parallel laufenden Workshops beschäftigen sich mit verschiedenen Aspekten von Social Media, die im Anschluss in einer Fish-Bowl-Diskussion mit Expert*innen aufgegriffen werden. Thema: "Meinungsfreiheit: Wie kann Social Media wieder sozial werden?"

Moderiert wir die Diskussion von ZAPP-Presenterin Kathrin Drehkopf. Mit dabei sind die Digitalexpertin Svea Eckert, der Autor Björn Staschen und die Leiterin des Social-Media-Teams von STRG_F, Charlotte Bogo.

Bitte wählen Sie einen Workshop aus:



Rassismus, sexueller Missbrauch, religiöses Leben: Social Media kann gesellschaftliches und politisches Wissen fördern und für ein vielfältigeres Nachrichtenangebot sorgen. Gleichzeitig aber fördert es die Verbreitung von Desinformationen und Verschwörungserzählungen, begünstigt Hassrede und Echokammern. Wie können Jugendliche damit umgehen und Social Media für sich konstruktiv nutzen?



Russland, Gaza, China: Journalist*innen weltweit nutzen Social Media, um ihre Informationen trotz Zensur und staatlicher Kontrolle zu veröffentlichen. Doch Social Media setzt Journalist*innen auch unter Druck; sie bekommen ganz direkt Drohungen und stoppen unter Umständen ihre Arbeit. Desinformation und die direkten Kanäle von Politiker*innen und Co bedrohen die Existenz von kritischem Journalismus. SuS lernen, welchen Einfluss Social Media auf ihre Informationen hat und wieso Pressefreiheit für sie wichtig ist.



Ob Nahostkrieg, Demos gegen Rechtsextreme oder Trumps neueste Ideen - die Infos dazu holen sich die SuS zu großen Teilen auf TikTok oder Instagram. Immer häufiger beschäftigen sich auch Influencer*innen mit solchen politischen Themen. Was unterscheidet sie eigentlich von Journalist*innen und haben die auch etwas gemeinsam? Das wollen wir in einem Workshop erarbeiten. Damit die SuS das nächste Mal besser Bescheid wissen, wer ihnen was erzählt - und wie glaubwürdig das ist.

Datum: 6. Mai 2025

Dauer: 8.30 bis 14 Uhr

geeignet für Klassen ab Jahrgang 11

Gruppengröße: maximal 30

Schwerin: Pressefreiheit - wozu?

Am 6. Mai lädt auch das Landesfunkhaus Schwerin Klassen ab Jahrgang 9 ein. Sie erhalten Einblicke in die Arbeit des NDR, sprechen mit Redakteur*innen und erfahren mehr über journalistische Nachrichtenauswahl. Die Jugendlichen erhalten Grundinformationen über die Pressefreiheit in Deutschland, werden mit Beispielen für Desinformation konfrontiert und treffen eine Redakteurin, die aufgrund ihrer Berichte bedroht wird und Ziel für Angriffe ist. Das Angebot ist bereits ausgebucht.

Hamburg-Rotherbaum: Warum ist Pressefreiheit so wichtig?

Welche Herausforderungen gibt es für Journalistinnen und Journalisten? Welche Rolle spielen soziale Medien mittlerweile bei der Pressefreiheit? Im Landesfunkhaus Hamburg starten die Schülerinnen und Schüler mit einer Diskussionsrunde mit dem Team vom Instagram-Kanal @ndrhamburg. Anschließend erleben sie die Livesendung im Radio und erfahren, wie das Programm und die Nachrichten entstehen. Danach sind die Schüler*innen gefragt: Welche Themen bewegen sie? Gemeinsam mit erfahrenen Redakteur*innen erstellen sie ein Reel und eine Radiosendung, die für sie und Hamburg relevant sind. Bewerben können Sie sich hier.

Datum: 8. Mai 2025

Dauer: 9 bis 14 Uhr

geeignet für Klassen ab Jahrgang 9

Gruppengröße: maximal 30

