NDR young reporter berichten über ihr "Wir-Gefühl" Stand: 07.11.2022 13:05 Uhr einfach.Medien wollte wissen, wo und wie junge Menschen in Norddeutschland ein "Wir-Gefühl" verspüren. Die Storys von sechs ausgewählten young reportern präsentieren wir nun im Rahmen der ARD Themenwoche "Wir gesucht. Was hält die Gesellschaft zusammen".

Was macht dieses Wir-Gefühl für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus und wann fühlen sie es am stärksten? Sei es im Kreis der Familie oder auch in der Schule. Viele junge Menschen haben sich nach dem Aufruf, NDR young reporter zu werden, beim NDR Medienkompetenzportal einfach.Medien gemeldet und ihre Stories erzählt. Von ihren vielfältigen Ideen waren wir sehr begeistert. Dafür ein großes Dankeschön!

Beiträge für NDR Fernsehen produziert

Leider konnten wir nicht alle Einsendungen berücksichtigen. Sechs junge Leute haben mit unserem Team vom NDR in Hamburg, NDR Doku und im Landesfunkhaus Niedersachsen für Hallo Niedersachsen sendefähige Beiträge produziert und lassen uns so an ihrem Wir-Gefühl teilhaben. Die Beiträge laufen im Fernsehen, sind in der Mediathek abrufbar und stehen auf dieser Seite.

Young reporter berichten im Radio über ihre Arbeit

Auch der Hörfunk ist dabei: NDR 1 Niedersachsen sendet "Unser Thema" am 10. November ab 19.05 Uhr zur ARD Themenwoche "Wir gesucht - Was hält uns zusammen". In der einstündigen Radiosendung werden unter anderem zwei der young reporter - Mara aus Hildesheim und Thang aus Hameln - über ihre Projekte, ihren Blick auf die aktuelle Situation und ihre Zukunfts-Perspektiven sprechen. Die anderen Projekte der young reporter werden ebenfalls vorgestellt. Außerdem haben einige der Teilnehmenden sich gegenseitig für zwei Umfragen interviewt - die Umfragen werden eingespielt und mit den Gesprächspartnern besprochen.

Die Themen der young reporter und ihre Videos:

Jeremy will Mut machen Wegen seiner Sehbehinderung könne er Vieles nicht machen - behaupten andere Leute. Jeremy beweist das Gegenteil - seine Stärke will er mit anderen teilen.

Jeremy macht Radio

Jeremy ist 21 Jahre alt und sehbehindert. Er überlegt noch, ob er lieber Radiomoderator oder Erzieher werden möchte. Er hat bei Tide eine eigene Radioshow "New Music Friday". In beiden Berufen möchte er Menschen vor allem Mut machen. Denn Mut hat ihm in seinem Leben immer wieder geholfen. Jeremy hat(te) häufig mit Vorurteilen zu tun. In der Grundschule wurde er gemobbt, weil er anders war; einige dachten sogar, seine Behinderung sei ansteckend. Andere sagen ihm, dass er vieles niemals machen kann - auch beruflich. Doch Jeremy hat nicht aufgegeben und diese Stärke will er jetzt mit anderen teilen - nicht nur in seiner eigenen Radioshow.

Thang engagiert sich ehrenamtlich Der 16-Jährige aus Hameln kennt die Schwierigkeiten von Migranten, in Deutschland "anzukommen". Er will anderen dabei helfen.

Thang hilft beim "Ankommen"

Thang ist 16 und kommt aus Hameln. Er ist engagiert, hilft ehrenamtlich bei der Tafel, gibt Grundschülern Nachhilfe und ist Schülersprecher seiner Schule. Er weiß, dass es nicht einfach ist, plötzlich in einem anderen Land zu sein: Seine Eltern sind als Gastarbeiter*innen aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Hier haben sie sich ein neues Leben aufgebaut und dabei auch Probleme gehabt. Sie haben immer wieder gekämpft für ihr Ziel, in Deutschland "anzukommen" und akzeptiert zu werden. Thang möchte die Migrationsgeschichte seiner Familie erzählen und anderen zeigen, was geht.

Annabel, Heba und Sima schützen die Umwelt Die 15-jährigen Mädchen aus Hannover haben viele Ideen, wie man die Welt besser machen kann - dabei sind sie ein tolles Team.

Annabel, Heba und Sima wollen die Erde retten

Annabel, Heba und Sima sind 15 Jahre alt und kommen aus Hannover. In der 9. Klasse hatten sie sich überlegt, ein Picknick zu machen - nur mit nachhaltigen Lebensmitteln und ohne Plastik oder viel Verpackung. Gar nicht so einfach, mussten sie dann feststellen. Von da an haben sie sich mehr mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel beschäftigt und sie sagen, dass es auch auf die Kleinigkeiten ankommt: Zum Beispiel mal einen Stoffbeutel zum Einkaufen mitzunehmen und auf eine Plastiktüte zu verzichten. Ihr Wunsch ist es, dass viele Menschen mitmachen. Denn, so sagen die Schülerinnen: "Es ist nicht zu spät, die Erde zu retten."

Ausgezeichnete Arbeit in Schülergenossenschaft Maximilian, Johannes und Jonathan haben für ihr Engagement in der Veranstaltungstechnik-AG ihrer Schule schon einen Preis erhalten.

Maximilian, Johannes und Jonathan engagieren sich in Schülerfirma

Maximilian, Johannes und Jonathan sind 15 Jahre alt und kommen aus Meine in Niedersachsen. Sie gehen nicht nur zur Schule, sondern sind auch Unternehmer. Gemeinsam mit weiteren Mitschüler*innen engagieren sie sich ehrenamtlich in der Veranstaltungstechnik in einer sogenannten Schülergenossenschaft. Alle Einnahmen, die sie durch Veranstaltungen bekommen, fließen wieder in neue Projekte und den Kauf von Technik. Für sie hat der Begriff "Wir" eine besondere Bedeutung, da sie in ihrer Schülergenossenschaft nur mit gegenseitiger Unterstützung und Teamarbeit ihre Ziele erreichen. Sie wollen andere Schüler*innen auf das Modell einer Schülergenossenschaft aufmerksam machen und zeigen, was daran so toll ist.

Mona wünscht sich Frieden

Mona ist 18 und kommt aus Sarstedt. Für sie sind alle Menschen gleich. Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Denn, so sagt sie, wir alle wünschen uns für unsere Familien ein Leben in Frieden. Das ist es, was uns eint. Dieses Thema liegt ihr besonders am Herzen, denn ihre familiären Wurzeln reichen in die Ukraine, wo ihre Großmutter zurzeit in Kiew lebt. Jeden Sonntag ist sie mit ihr zum Skypen verabredet. Doch oft klappt es nicht, weil immer wieder in Kiew der Strom ausfällt. Frieden ist für Mona keine Selbstverständlichkeit und doch ist es ihr großer Wunsch für uns und die Welt. Dann könnte sie auch endlich wieder einmal ihre Oma in den Arm nehmen.

Mara ist verliebt

Mara ist 15 und kommt aus Hildesheim. Sie hat sich verliebt, doch ein paar ihrer Freunde waren gegen die Beziehung und gegen ihren Freund. Sie erfuhr Ablehnung und Unverständnis. Mit ihrem Freund hat sie häufig darüber gesprochen. Durch die Gespräche sind sich beide noch nähergekommen, und sie haben gemerkt, dass sie zusammenbleiben wollen. Mara möchte mit ihrer Liebesgeschichte anderen zeigen, was Zusammenhalt bedeutet, auch wenn’s wirklich mal schwer ist.

Die Videos zu den Beiträgen von Mona und von Mara veröffentlichen wir in den kommenden Tagen.

