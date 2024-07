NDR Projekt Newcomernews: So geht Medien Bei den Newcomernews sind Schülerinnen und Schüler die Redaktion. Mit NDR Reporterinnen und Reportern lernen sie, wie Journalisten arbeiten und wie Medien ticken. Hier erfahrt ihr mehr über das Projekt.

Darf ich mit dem Handy alles und jeden filmen?

Es gilt: Immer um Erlaubnis fragen! Absolut verboten sind heimliche Sprach-Aufnahmen. Reporter Jonny Thumb erklärt, was geht und was nicht.

VIDEO: Darf ich mit dem Handy alles und jeden filmen? (2 Min)

einfach.Medien: Das NDR Portal für Medienkompetenz

Kennt Ihr unser Portal einfach.Medien? Wir haben ganz viele Videos, Texte und andere Materialien für den Schulunterricht gesammelt. Im NDR Portal einfach.Medien findet ihr alles auf einmal.

Weitere Informationen einfach.Medien: Das Medienkompetenz-Portal für Schulen Unterrichtsmaterial für Lehrer*innen, Workshops und Wettbewerbe für Schulklassen, Videos, Audios und Glossar zu Medien-Trends und -Begriffen. mehr

Wie der Youtube-Algorithmus entscheidet, was Du zu sehen bekommst

Was steckt eigentlich hinter Algorithmen? Helfen sie uns, weil sie uns genauer und zielgerichteter informieren? Oder schaden sie uns sogar, weil sie unser Denken, unsere Erkenntnismöglichkeiten einengen? Im 4. Teil von MedienWissen2go fragt Mirko Drotschmann, auch bekannt als MrWissen2go: Was macht der YouTube Algorithmus mit uns - und wie funktioniert er? Denn als zweitgrößte Suchmaschine nach Google hat YouTube relativ viel zu tun: jede Minute werden 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Wer will, soll und kann welche davon sehen? Und warum wird immer so ein Geheimnis um die Codes der Algorithmen gemacht?

VIDEO: Was der YouTube-Algorithmus mit uns macht (10 Min)

NDR Lädt Pädagogen zum ARD Nachrichtentag ein

Der NDR bietet auch Hintergrundinfos für zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Sie unterrichten Medien, Politik oder Deutsch oder Sie betreuen Kinder und Jugendliche am Nachmittag? Und Sie wollen mehr über Journalismus erfahren? Dann melden Sie sich an zum ARD Nachrichtentag für Pädagogen.

Weitere Informationen NDR lädt Pädagogen zum ARD Nachrichtentag ein Am 19. September laden zahlreiche Nachrichtenredaktionen Lehrkräfte und Pädagogen zu einem Blick hinter die Kulissen des NDR ein. mehr

Wie komme ich eigentlich zu euch?

Immer wieder bekommen wir bei den Newcomernews in unseren Workshops die Fragen nach Wegen in den NDR. Speziell für journalistisch Interessierte empfehlen wir dann immer das Regionalvolontariat. Hier setzen wir einen ganz klaren Schwerpunkt: Regionale Berichterstattung! In MV kannst du etwa Beiträge für das Nordmagazin drehen, Stories für unseren Instagram-Kanal machen, eigenständig Hörfunk-Beiträge produzieren oder auch Online-Artikel schreiben. Dazu gibt es tiefe und spannende Workshops zu den journalistischen Basics.

VIDEO: Deine Ausbildung beim NDR (2 Min)

Ausbildungen gibt es im NDR aber auch in vielen anderen Bereichen, etwa im Büromanagement, in der IT oder in der Mediengestaltung. Überall bist du dicht dran am Medienalltag. Alle Infos zur Ausbildung im NDR findest Du auf unerer Übersichtsseite.

Schlagwörter zu diesem Artikel Journalismus