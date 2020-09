Ausbildung und Praktikum im NDR

Der NDR bietet dir eine Menge Möglichkeiten, einen Einblick in unsere vielen verschiedenen Berufe zu gewinnen: Schüler*innen und Student*innen können zum Beispiel ein Praktikum bei uns machen. Du möchtest mehr: Wie wäre es mit einer Ausbildung?! Die ist abwechslungsreich, modern und verantwortungsvoll - egal, ob im Büromanagement, in der IT oder in der Mediengestaltung. Überall seid ihr dicht dran am Medienalltag. Hier findest du einen Überblick über unsere Ausbildungsberufe. Kleiner Tipp: Unsere Auszubildenden berichten über ihre Zeit hier beim NDR auch bei Instagram.

Unsere aktuelle Stellenausschreibung für Ausbildungsplätze findest du hier: