ARD Jugendmedientag am 13. November Stand: 16.09.2024 01:17 Uhr Am 13. November ist wieder ARD Jugendmedientag. Im Fokus stehen dieses Jahr Nachrichten. Im NDR können Schülerinnen und Schüler Redaktionen besuchen und mit News-Journalisten ins Gespräch kommen.

2024 ist das Jahr der Nachricht: Doch woher haben Journalistinnen und Journalisten eigentlich ihre Informationen? Wie checken sie, ob diese Informationen vertrauenswürdig sind? Und welche Regeln gelten für die Nachrichtenangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?

Um diese Fragestellungen geht es beim diesjährigen ARD Jugendmedientag am 13. November. Im NDR, in der Schule oder digital: In Workshops und Livestreams arbeiten Journalistinnen und Journalisten des NDR intensiv mit Jugendlichen ab der 8. Jahrgangsstufe. Redaktionen und Studios öffnen ihre Türen, lassen die Jugendlichen selbst machen und hinter die Kulissen schauen. Mit dem Ziel, Einblicke in die redaktionelle Arbeit zu geben, für den richtigen Umgang mit Falschmeldungen zu sensibilisieren und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln.

Zahlreiche Workshops im NDR

Der NDR bietet Jugendlichen an dem Tag elf verschiedene Angebote. In Kiel geht es darum, wie aus einer Meldung ein Reel wird. In Hannover können Jugendliche zum Beispiel lernen, zwischen Fakt und Fake sowie Information und Meinung zu unterscheiden. In Hamburg können Schülerinnen und Schüler unter anderem hinter die Kulissen von NDR Info gucken und mit tagesschau-Presenter Felix Edeha die Tücken des News-Machens auf TikTok beleuchten. Die Angebote sind bereits ausgebucht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Netzwelt Journalismus Medien