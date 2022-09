Nehmen wir zu viel Salz zu uns?

Ja, wir Deutschen verzehren zu viel Salz - und das ist ungesund. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt: maximal 6 Gramm Salz täglich - das ist etwa ein gestrichener Teelöffel. Männer nehmen aber im Schnitt 10 Gramm Salz und Frauen 8,4 Gramm am Tag zu sich. Das ist eindeutig zu viel. Wer dauerhaft zu viel Salz isst, riskiert Bluthochdruck. Und auch die Nieren werden belastet, da sie das ganze Salz wieder abbauen müssen. Ganz aufs Salz muss und sollte man dennoch nicht verzichten, denn auch ein Salzmangel ist nicht gesund. Was Paracelsus schon sagte, gilt also auch hier: Die Dosis macht das Gift. In der Küche sollte man darauf achten, mit weniger Salz zu kochen.