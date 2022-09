Ist Lachen gesund?

Erwachsene lachen in der Tat viel weniger als Kinder. Nur 15 Mal am Tag, während Kinder durchschnittlich 400 Mal am Tag lachen. Woran das liegt? Vermutlich daran, dass man mit dem Alter ernster wird, weil Sorgen dazukommen, weil wir uns viel zu wenig Zeit für uns selbst nehmen. Und vielleicht auch daran, dass wir viele Dinge eben tatsächlich nicht mehr so witzig finden wie früher. Deshalb kann ich nur empfehlen: Öfter mal mit Kindern spielen, denn wir haben ja gerade gelernt: Lachen ist ansteckend.