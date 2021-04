Stand: 29.07.2019 15:01 Uhr Rainer Sass: Kochen mit Spaß

Fernsehkoch, Showtalent und Quasselstrippe: So kennen die Zuschauer Rainer Sass seit vielen Jahren. Bereits seit 1985 kocht er erfolgreich im NDR. Damit gehört Sass neben Johann Lafer und Alfons Schuhbeck zu den dienstältesten aktiven Vorkochern im deutschen TV-Programm. Angefangen hat er allerdings beim Radio - mit einer Kochsendung live aus dem Studio. "Kochen muss Spaß bringen und gutes Essen bringt gute Laune", lautet sein Credo.

1954 in Hamburg geboren, wuchs er mit vier Brüdern im niedersächsischen Stade auf und entdeckte bereits als Kind seine Leidenschaft fürs Kulinarische. Seiner Mutter half er Suppen, Soßen und Konserven zu verfeinern. Zudem belegte er freiwillig in der Schule Kochkurse - als einziger Junge. Nach der Schule absolvierte Sass zunächst eine Lehre als Kaufmann in einem Autohaus. Anschließend wechselte der Tausendsassa in die Versicherungsbranche.

Der Autodidakt hospitierte bei Meisterköchen

Trotz Lust und Leidenschaft: Ein Job als Profikoch kam für Rainer Sass nie in Frage. Er wollte sein Geld als Kaufmann verdienen. Das meiste davon hat er aber gleich für Töpfe und Pfannen ausgegeben und für kulinarische Reisen zu Sternerestaurants und Gourmettempeln in ganz Deutschland. Bei Eckhart Witzigmann in München ("Aubergine") und Hans-Peter Wodarz in Wiesbaden ("Die Ente im Lehel") durfte Rainers Sass nicht nur tafeln, sondern sogar hospitieren und den Meisterköchen in die Töpfe schauen.

Seinen ersten Kontakt zum NDR verdankt der kochende Autodidakt einem Unfall im Jahre 1984. Bei Sprungübungen der Freiwilligen Feuerwehr Stade zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rundfunkreporter berichtete über das Unglück und interviewte den Patienten am Krankenbett. Rainer Sass nahm die Gelegenheit beim Schopfe und erzählte von seiner Leidenschaft und der Idee, Kochrezepte im Radio zu präsentieren. Das Konzept kam an. Ab 1985 durfte Rainer Sass unter anderem bei NDR 1 Niedersachsen und auf NDR 2 seine Küchentipps präsentieren.

Den Weg zum Fernsehen bahnte sich der schräge Kult-Koch dann selbst. Mit einem Koffer voller Ideen, Rezepten und Rotwein klapperte er die Redaktionen ab. Zunächst durfte er im Jungendprogramm auftreten, dann bei DAS! seine Rezepte vorstellen.

Mit der mobilen Küche unterwegs im Norden

Heute ist Rainer Sass aus dem NDR nicht mehr wegzudenken. Wie kaum ein anderer schafft er in seinen Sendungen die Verbindung in die Welt "dort draußen" vor dem Bildschirm: Neben seinen regelmäßigen Auftritten bei DAS! düst er mit seiner Küche durch Norddeutschland und kocht mit Gästen auf Marktplätzen, Dünen, im Kuhstall oder auf der Terrasse eines Sternerestaurants. Anfangs war er mit seinem legendären roten Kochmobil unterwegs, jetzt ist es ein mobiler Kochtresen.

Kochen am eigenen Herd

Sass versteht sich als Botschafter des guten Geschmacks und der Esskultur. "Leider hat das Fast- und Billig-Food auch in Deutschland eine steile Karriere gemacht und das muss aufhören", meint der Koch aus Leidenschaft. In der wöchentlichen Rubrik DAS! schmeckt können die Zuschauer den temperamentvollen TV-Brutzler in seiner eigenen Küche wirbeln sehen. Dabei gibt er neben vielen neuen Rezepten jede Menge Tipps und Kniffe zum Besten, die Zuhause die Arbeit am Herd erleichtern und Spaß machen sollen.

Mit Bettina Tietjen im DAS! Kochstudio

Auch im Studio fallen Rainer Sass immer wieder neue Rezepte ein, die er am liebsten mit Moderatorin Bettina Tietjen zubereitet. DAS! Kochstudio öffnet seine Pforten zu besonderen Anlässen: Dort bereitet das Koch-Duo köstliche Kreationen - meist zu Feiertagen wie Ostern und Weihnachten - oder jahreszeitliche Menüs zu.

Rainer Sass privat

Rainer Sass liebt Norddeutschland. Er lebt mit seiner Frau Antje und der kleinen Jack-Russell-Hündin Linda in einem kleinen niedersächsischen Dorf bei Fredenbeck. Zur Entspannung hört er Jazz und genießt guten Wein. Regelmäßig gönnt er sich ein verlängertes Wochenende in Berlin, Cuxhaven oder auf Sylt.

Ratgeber Kochen Kochtipps, Rezepte, Zutaten-Lexikon Alle Rezepte aus NDR Sendungen, eine Video-Kochschule sowie Tipps zur Lagerung und Zubereitung verschiedener Lebensmittel. mehr