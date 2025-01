Bulgur und Couscous kochen und lecker zubereiten Stand: 22.01.2025 14:54 Uhr Die kleinen Körner sind eine leckere Alternative zu Reis oder Nudeln. Was sind die Unterschiede zwischen Bulgur und Couscous und wie bereitet man sie zu? Wissenswertes und Rezept-Ideen.

Ob in Salat, als Beilage zu Fleisch und Gemüse oder als Grundlage für Bratlinge: Bulgur und Couscous lassen sich sehr vielseitig verwenden und sind fester Bestandteil der nordafrikanischen und vorderasiatischen Küche. Äußerlich sind die beiden Getreideerzeugnisse leicht zu verwechseln, sie unterscheiden sich aber in Herstellungsweise und Geschmack.

Bulgur und Couscous: Das sind die Unterschiede

So schmeckt Bulgur etwas nussiger als Couscous, außerdem sind die Körner etwas gröber als die des sehr milden Couscous. Hergestellt wird Bulgur in der Regel aus Hartweizen. Die Körner werden geschrotet, gedämpft und wieder getrocknet. Bei Couscous handelt es sich um zerriebenen Grieß. Er stammt ebenfalls häufig von Hartweizen, manchmal auch von Hirse oder Gerste. In der Herstellung wird er befeuchtet, zu kleinen Kugeln gerollt, dann gekocht und anschließend getrocknet.

Bulgur enthält mehr Nährstoffe als Couscous und ist etwas kalorienreicher. In Rezepten sind Bulgur und Couscous meist untereinander austauschbar, das eine Produkt lässt sich in der Regel problemlos durch das andere ersetzen.

Bulgur zubereiten

Bulgur vor der Zubereitung zunächst abspülen. Je nach Sorte wird er unterschiedlich zubereitet. Feiner Bulgur wird lediglich mit heißem Wasser übergossen und quillt anschließend einige Minuten. Herkömmlicher Bulgur ist etwas gröber. Er wird im Topf auf kleiner Flamme in der anderthalbfachen bis doppelten Menge Salzwasser oder Brühe etwa zehn Minuten gekocht. Dabei den Deckel geschlossen halten. Alternativ kann man Bulgur über Nacht in der doppelten Menge Wasser quellen lassen.

Lecker als Beilage und Salat

Der fertige Bulgur lässt sich für eine Vielzahl von Gerichten verwenden. Er passt hervorragend als Beilage zu gebratenem oder gegrilltem Gemüse, zu Fisch und zu Fleisch, insbesondere zu kräftigem Lamm oder Rindfleisch. Besonders aromatisch schmeckt er mit etwas Zitronensaft sowie Gewürzen der orientalischen Küche wie etwa Kreuzkümmel, Kurkuma oder Ras el Hanout. Auch frische Kräuter wie Minze, Koriander oder Petersilie passen sehr gut dazu.

Rezepte mit Bulgur

Couscous zubereiten

Couscous stammt aus der nordafrikanischen Küche, wo er beispielsweise zu Geschmortem aus der Tajine, einem marokkanischen Schmorgefäß, gereicht wird. Er muss nicht kochen, sondern lediglich einige Minuten in heißem Salzwasser oder Brühe quellen. Auf 100 Gramm Couscous kommt ungefähr dieselbe Menge Flüssigkeit. Die Körner einfach übergießen und nach dem Quellen mit einer Gabel etwas auflockern. Nach Belieben mit einem Schuss Olivenöl sowie mit Gewürzen oder Kräutern verfeinern. Geeignet sind die gleichen Gewürze, die zu Bulgur passen.

Rezepte mit Couscous

Bratlinge und Tabouleh mit Bulgur oder Couscous

Sehr einfach sind Bratlinge aus Bulgur oder Couscous zuzubereiten. Dazu einfach die gegarten Körner mit Ei, Semmelbröseln, Gewürzen und nach Belieben klein geschnittenen Zwiebeln und Knoblauch vermischen, flache Bällchen aus der Masse formen und in der Pfanne braten.

Ein Klassiker der arabischen Küche ist Tabouleh. Für den Salat werden die Körner mit reichlich frischer, glatter Petersilie, Minze sowie klein geschnittenen Tomaten gemischt und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Süße Gerichte mit Bulgur und Couscous

Nicht nur herzhafte Gerichte, sondern auch Süßspeisen lassen sich gut mit Bulgur und Couscous zubereiten. Dazu bereitet man die kleinen Getreidekörner am besten mit Milch oder pflanzlichem Milchersatz zu und schmeckt das Ganze ähnlich wie Milchreis mit Zucker, Zimt und Vanille ab. Dazu passen sowohl frische als auch getrocknete Früchte wie Datteln oder Rosinen.

