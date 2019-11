Stand: 22.11.2019 10:43 Uhr

Weihnachtsstern: Mit dieser Pflege bleibt er schön

Der Weihnachtsstern - auch unter dem Namen Poinsettie oder Euphorbia pulcherrima bekannt - ist nach der Orchidee die beliebteste Zimmerpflanze in Deutschland. Und das, obwohl die Verkaufssaison der Pflanze nur etwa acht Wochen dauert. Ursprünglich stammt die Pflanze mit den markanten Hochblättern aus Mexiko. Dort wachsen Weihnachtssterne zu hohen Sträuchern heran. Seit Jahrzehnten arbeiten Züchter daran, die kleinwüchsigen Exemplare weiterzuentwickeln.

Rote Blätter des Weihnachtssterns sind keine Blüten

In Deutschland gibt es den Weihnachtsstern seit mehr als 100 Jahren. Er wird in Gewächshäusern gezüchtet und kommt ab Anfang November in den Verkauf. Die Farbvielfalt ist groß und nimmt ständig zu: von Rot über Lachsrosa bis zu Gelb und Cremeweiß. Trotz zahlreicher Neuzüchtungen bleibt Rot aber der Klassiker. Bei dem farbigen Teil der Pflanzen handelt es sich übrigens nicht um Blüten, sondern um verfärbte Hochblätter. Die Blüten selbst sind eher unscheinbar. Sie sind klein, gelb und sitzen in der Mitte der Hochblätter.

Weihnachtssterne kaufen und pflegen

Der Weihnachtsstern ist trotz seines filigranen Aussehens recht pflegeleicht und robust. Beim Kauf sollten die gelbgrünen Blüten zwischen den farbigen Hochblättern knospig sein. Sind die meisten bereits geöffnet oder gar abgefallen, haben diese Pflanzen ihre Blütezeit bereits hinter sich. Beim Transport muss der Weihnachtsstern gut verpackt werden, denn er reagiert empfindlich auf Kälte. Stände, die ihn im Freien verkaufen, deshalb möglichst meiden. Als tropische Pflanze bevorzugt der Weihnachtsstern einen warmen und hellen Standort. Direkte Sonneneinstrahlung verträgt er nur in Maßen und auf kalte Zugluft reagiert er empfindlich.

Weihnachtsstern richtig gießen und düngen

Staunässe mag die Pflanze gar nicht. Besonders gut bekommt dem Weihnachtsstern das Wässern im Tauchbad anstelle regelmäßigen Gießens. Dazu wird der fast trockene Wurzelballen aus dem Übertopf genommen und einige Minuten in Wasser getaucht. Dann die Pflanze hochnehmen, das überschüssige Wasser ablaufen lassen und zurück in den Übertopf stellen. Während der Blütezeit den Weihnachtsstern mit einem Volldünger ein- bis zweimal die Woche nach Anleitung gießen.

So verfärben sich die Hochblätter wieder rot

Weihnachtssterne muss man nicht jedes Jahr neu kaufen, sie halten bei guter Pflege viele Jahre und wachsen zu ansehnlichen Sträuchern heran. Sorten mit dunklem Laub sind haltbarer als helllaubige. Hat der Stern im Frühjahr alle farbigen Hochblätter verloren, wachsen im Sommer zunächst saftig grüne Blätter nach.

Damit diese sich wieder naturgemäß verfärben und sich neue Blüten bilden, darf die Pflanze im Herbst pro Tag maximal zwölf Stunden Licht abbekommen. Ab Oktober sollte sie deshalb etwa zwei Monate lang entweder in einem Raum stehen, der ab dem frühen Abend dunkel ist oder täglich für mindestens 12 bis 14 Stunden mit einem Eimer oder schwarzer Folie abgedeckt werden. In der warmen Jahreszeit kann die Pflanze übrigens auch draußen stehen - am besten im Halbschatten.

Milchsaft der Weihnachtssterne leicht giftig

Da Weihnachtssterne zu den Wolfsmilchgewächsen gehören, tritt beim Schnitt eine weiße Flüssigkeit aus dem Stiel. Dieser Milchsaft ist leicht giftig und kann zu Hautreizungen oder vergiftungsähnlichen Erscheinungen wie Übelkeit oder Bauchschmerzen führen. Für Erwachsene ist der Kontakt mit dem Milchsaft unbedenklich, eine kritische Dosis ist nicht bekannt. Kinder und besonders Kleintiere reagieren jedoch empfindlich auf das Pflanzengift. Im Notfall als Erste Hilfe reichlich trinken. Bei der Aufnahme größerer Mengen sollte man Kohletabletten einnehmen. Gegebenenfalls den Arzt aufsuchen.

Weihnachtssterne durch Stecklinge vermehren

Wer einen gekauften Weihnachtsstern vermehren möchte, kann dies mithilfe von Stecklingen tun. Diese sollten vier bis fünf Blätter haben und sofort nach dem Schneiden in ein Glas mit warmem Wasser gestellt werden, damit der Fluss des austretenden Milchsaftes gestoppt wird. Die Stecklinge anschließend in Anzuchterde setzen, die mit grobem Sand vermischt wurde. Ein Wurzeltriebmittel beschleunigt das Angehen der Stecklinge.

Für die Vase geeignet

Bevor die Zimmerpflanze in den 50er-Jahren ihren Siegeszug in die beheizten Wohnzimmer antrat, war der Weihnachtsstern vornehmlich als Schnittblume erhältlich. Auch heute noch macht er sich in der Vase gut. Für eine möglichst lange Lebensdauer von bis zu zwei Wochen die Stängel nach dem Anschneiden für etwa 15 Minuten in heißes Wasser stellen oder über eine Kerzenflamme halten, lautet der Expertentipp. Das verhindert das Herauslaufen des Milchsafts. Anschließend kommen sie in frisches Wasser, das zuvor mit einem Blumen-Frischhaltemittel angereichert wurde.

Weihnachtssterne eignen sich als Mitbringsel oder festliche Tischdekoration. So lassen sich sogenannte Minis zum Beispiel als Platzkarten einsetzen, die der Gast später als Erinnerung mitnehmen kann. Mittelgroße Pflanzen - die sogenannten Midis - können klassisch oder ausgefallen arrangiert werden.

Mit Weihnachtssternen dekorieren

Wer es klassisch mag, kann mit Weihnachtssternen ein edles Gesteck fertigen. Dafür einen Streifen Stoff entsprechend dem Umfang des gewählten Gefäßes zurechtschneiden. Den Stoffstreifen längs falten und als Kragen über die Gefäßkante legen, auf beiden Seiten mit Heißkleber befestigen. Den Weihnachtsstern einstellen und zum Schluss glänzende oder matte Kugeln auf Draht in die Erde stecken. Noch einfacher lassen sich Blumentöpfe mit schönem Glanzpapier, das auf die Farbe des Weihnachtssterns abgestimmt ist, dekorieren. Das Papier zurechtschneiden und mit Kleber oder Band am Topf befestigen.

Etwas ausgefallener und ein bewusster Kontrast zur Pflanze sind Materialien wie Filz oder Kunstfell. Damit können Sie Töpfe und einfache Vasen bekleben oder einen passenden Beutel herstellen, der dann über den Topf oder die Vase gezogen wird.

