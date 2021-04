Unkrautstecher: Welches Gerät hilft gegen Löwenzahn im Rasen? Stand: 25.04.2021 23:55 Uhr Im Frühjahr beginnt alles zu wachsen - auch Wildkräuter wie Löwenzahn im Rasen. Was hilft beim Entfernen? Im Praxistest hinterlassen manche Geräte recht große Löcher oder Reste der Wurzel.

Löwenzahn im Rasen? Das wollen die meisten Hobbygärtner nicht. Damit das Entfernen des unbeliebten Wildkrauts einfacher geht, gibt es verschiedene Hilfsmittel. Sie sollen die Pflanzen möglichst mit der ganzen Wurzel entfernen und keine großen Löcher im Rasen hinterlassen. Im Praxistest von Profi-Gärtner Peter Rasch müssen sich drei Unkrautstecher, ein Löwenzahnzieher und das gute alte Küchenmesser beweisen.

Unkrautstecher von Fiskar mit höhenverstellbarem Griff

Das größte Gerät, ein Fiskar Teleskop Unkrautstecher, kostet ungefähr 40 Euro. Es hat einen höhenverstellbaren Griff, sodass auch größere Menschen es gut nutzen können: in den Boden einstechen, nach hinten klappen und herausziehen. Das Ergebnis: Die lange Wurzel ist zum großen Teil draußen. Für Peter Rasch bekommt die Handhabung eine glatte Eins. Ein Loch bleibt, wenn auch nicht zu groß. Dafür bekommt das Gerät eine Drei.

Im Stehen arbeiten mit dem Gerät von Gardena

Auch mit dem Unkrautstecher Gardena kann im Prinzip jeder im Stehen arbeiten. Er ist etwas günstiger, dafür nicht höhenverstellbar. Die Funktionsweise ist einfach: einstechen, umdrehen, herausziehen. Das klappt ganz gut und auch die Pfahlwurzel ist mit herausgekommen. Allerdings ist ziemlich viel Erde dabei und es bleibt ein recht großes Loch im Rasen. Das muss man auf jeden Fall wieder auffüllen. Die Handhabung bekommt eine Zwei. Für das Loch im Boden gibt Peter Rasch nur eine Vier.

Wolf Garten Unkrautstecher mit langer Klinge

Einfache Unkrautstecher, wie der Wolf Garten Unkrautstecher Multistar, haben eine Art lange Klinge. Mit dieser wird rings um das Wildkraut nahe der Wurzel in die Erde gestochen. Diese Unkrautstecher-Aufsätze, die es von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen gibt, lassen sich mit unterschiedlich langen Stielen verwenden. Sie kosten etwa 10 bis 15 Euro. Im Praxistest ist die Handhabung anstrengend, besonders wenn der Boden hart ist. Vom Ergebnis her ist Peter Rasch ganz zufrieden: Das Werkzeug zieht die Wurzel gut ohne viel Erde heraus. Er würde diesen Unkrautstecher für die Handhabung nur eine Vier geben. Aber das Ergebnis ist eine Eins.

Krumpholz Löwenzahnzieher dreht die Wurzeln heraus

Ein ganz anderes Gerät ist der Krumpholz Löwenzahnzieher mit Holzgriff. Es ist eine Art Korkenzieher, den es in zwei Längen gibt. Die kurze Variante kostet etwas mehr als 30 Euro. Die Handhabung: in die Erde drehen und herausziehen. Dabei kommt ordentlich viel Wurzeln mit raus, allerdings auch viel Erde. Für die Wurzel bekommt das Gerät eine Eins. Für das Loch und auch das Säubern des Gerätes verteilt Peter Rasch eine Vier.

Als Letztes testet Peter Rasch das gute alte Küchenmesser: Kann es mithalten? Das Ergebnis ist nicht so toll. Da die Klinge recht kurz ist, schneidet sie durch die Wurzeln. Noch dazu muss man auf dem Boden arbeiten.

Für den Garten-Experten haben alle Geräte mit einem langen und höhenverstellbaren Griff einen entscheidenden Vorteil: Man kann aufrecht arbeiten.

