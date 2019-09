Stand: 20.09.2019 16:19 Uhr

Was tun gegen die Gemeine Rispe im Rasen?

Wenn der Rasen im Garten von gelb-braunen Flecken durchzogen ist, fragen sich viele Gartenbesitzer, was die Ursache dafür sein könnte. Braune Stellen deuten darauf hin, dass sich eine bestimmte Wildgras-Sorte in dem sonst so perfekten Grün eingenistet hat - die Gemeine Rispe. Das einjährige Wildgras verbreitet sich ausgesprochen schnell. Die Samen können beispielsweise von benachbarten Feldern herüberwehen. Die Gemeine Rispe ist zwar etwas heller als typische Rasengräser, auffällig wird der Unterschied aber erst, wenn das Wasser knapp wird. Aufgrund seiner eher flachen Wurzeln reagiert das Wildgras empfindlich auf Trockenphasen - und im sonst noch recht grünen Rasen bilden sich braune Flecken.

Wildkräuter und -gräser im Rasen Garten-Docs - 23.09.2019 21:00 Uhr Wenn ein Rasen plötzlich nicht mehr so grün wie gewohnt ist, ist guter Rat gefragt. Garten-Experte Peter Rasch erkennt schnell den Grund für die braunen Flecken: ein Wildgras.







Rasen mähen, mulchen, vertikutieren

Garten-Experte Peter Rasch hat einen Schlachtplan gegen die Gemeine Rispe. Dieser ist jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden. Um dem Wildgras Herr zu werden, hilft nur, den Rasen mehrfach kurz zu mähen, zu mulchen und anschließend komplett zu vertikutieren. Ergänzt wird die Kur durch das Nachsäen von Rasen und ausreichender Bewässerung der Rasensaat.

Ziel ist es, gewünschte Rasengräser zu stärken und das Wildgras zu schwächen. Die Behandlung kann zwischenzeitlich zu kahlen Stellen führen. Das ist jedoch nur vorübergehend, bis die Rasensaat aufgegangen ist.

