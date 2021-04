Rasen mähen: So geht's richtig Stand: 26.04.2021 12:02 Uhr Ob englischer Rasen oder Spielwiese - damit der Rasen schön grün und dicht wächst, kommt es auch auf das richtige Mähen an. Der Rasen muss trocken sein, die Länge des Schnitts hängt vom Standort ab.

Rasen wächst drei bis vier Zentimeter in der Woche. Diese Länge kann man abschneiden. Wer es also genau nimmt und den Rasen optimal pflegen möchte, sollte mindestens einmal in der Woche mähen. In schattigen Lagen darf der Rasen einen Zentimeter länger sein. Nur so können die Pflanzen Sonnenlicht tanken und wachsen gut. Wenn man sie zu kurz schneidet, gibt es Probleme bei der Photosynthese.

Unterschiedliche Längen je nach Rasenmäher und Jahreszeit

Bei einem Rasenmäher mit Mulch-Funktion ist es besser, zweimal die Woche zu mähen. Der Rasenschnitt muss möglichst klein sein. Sonst liegen die abgemähten Halme oben auf dem Rasen. Licht und Luft kommen nicht so gut an die Pflanzen, das sieht nicht schön aus und die Gefahr von Pilzerkrankungen steigt. Ideal ist da ein Mähroboter, der regelmäßig seinen Dienst versieht.

Im Allgemeinen kann der Rasen gerade im Sommer lieber ein bisschen länger sein. Dann verbrennt er nicht so schnell. Die längeren Halme sorgen für Schatten auf dem Boden und die Feuchtigkeit hält sich besser.

Nur trockene und aufgerichtete Gräser mähen

Generell gilt: Nur mähen, wenn der Rasen wirklich trocken ist. Bei einem nassen Rasen gibt es keinen sauberen Schnitt. Auch heruntergetretenes Gras wird ungleichmäßig abgeschnitten. Deswegen sollte niemand vor dem Mähen über den Rasen laufen.

Vor der Schnitt die Messer des Rasenmäher checken. Wenn man ein schönes Schnittbild will, müssen die Messer richtig schön scharf sein, ansonsten zerschlägt und zerfasert das stumpfe Messer die Halme nur. Für ein sauberes Ergebnis immer die höchste Drehzahl des Mähwerkes nutzen.

Längeres Gras nicht zu stark kürzen und mit dem Hang mähen

Wenn etwa in der Urlaubszeit der Rasen mal wachsen durfte und etwas länger ist, dann sollte der Schnitt nicht zu stark ausfallen. Also das Gras nicht gleich auf vier Zentimeter heruntersägen, das bekommt dem Rasen gar nicht gut. Besser ist der sogenannte Ein-Drittel-Schnitt. Erst mal ein Drittel abmähen und ein paar Tage später richtig in Form bringen. Wenn man genau hinguckt sieht so eine Rasenpflanze aus wie ein kleiner Baum mit vielen Seitenarmen. Wird sie beim ersten Mal zu kurz geschnitten, braucht sie lange, bis sie wieder durchtreibt und buschig wird.

Wer kleine Hügel oder Hänge auf dem Grundstück hat, sollte nie über den Berg mähen. Auch das macht den Rasen ungleichmäßig. Richtig ist es, immer mit dem Hang zu mähen.

Spindelmäher für den besten Rasenschnitt verwenden

Bei der Wahl eines Rasenmähers gibt es einen guten Grund für den guten alten Spindelmäher: Er liefert das beste Schnittergebnis. Ein Spindelmäher haut das Gras nicht ab, sondern schneidet es. Dadurch bekommt man ein besonders schönes Schnittbild hin. Außerdem ist der Spindelmäher besonders umweltfreundlich und man kann ihn auch mal sonntags einsetzen.

